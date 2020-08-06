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Discontinued

Micro music system

BTB2515/12

3.6

| (10) Reviews

Ready for the sounds you love

Hear more from your playlists and podcasts. Rediscover your CD collection. Connect almost any source via USB or audio-in. This classic micro system gives you all the music you need and looks great too.

See all benefits

Ready for the sounds you love

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 15 W max

2-way bass-reflex loudspeakers. Richer low tones

Main unit dimensions: 220 x 104 x 242 mm

Speaker dimensions: 150 x 238 x 125 mm

Technical specifications

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3.6

of 5

10

Reviews

3

06/08/2020

Nederland

Nederland

Verified buyer

Fijne radio

Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.

Pros

Ontvangst dab+

Cons

Muziek kwaliteit

Yes, I recommend this product

This review was made for BTB2515 Micromuzieksysteem

Date of Use 2019-07-06

Yes, I recommend this product

This review was made for BTB2515 Micromuzieksysteem

Date of Use 2019-07-06

26/11/2019

Nederland

Nederland

DAB antenne past toch

Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing

Pros

prachtig geluid, bas mooi diep,

Cons

toelichting en stekkertje luidsprekersnoer

Yes, I recommend this product

This review was made for BTB2515 Micromuzieksysteem

Date of Use 2019-10-26

Yes, I recommend this product

This review was made for BTB2515 Micromuzieksysteem

Date of Use 2019-10-26

01/10/2019

België

België

zeer goede midiketen

wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs

Yes, I recommend this product

This review was made for BTB2515 Micromuzieksysteem

Date of Use 2019-09-01

Yes, I recommend this product

This review was made for BTB2515 Micromuzieksysteem

Date of Use 2019-09-01

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