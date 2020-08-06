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Discontinued
BTB2515/12
Ready for the sounds you love
Hear more from your playlists and podcasts. Rediscover your CD collection. Connect almost any source via USB or audio-in. This classic micro system gives you all the music you need and looks great too.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
15 W max
3.6
of 5
10
Reviews
Yperdepiep
06/08/2020
Nederland
Verified buyer
Fijne radio
Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.
Pros
Ontvangst dab+
Cons
Muziek kwaliteit
Yes, I recommend this product
This review was made for BTB2515 Micromuzieksysteem
Date of Use 2019-07-06
Yes, I recommend this product
This review was made for BTB2515 Micromuzieksysteem
Date of Use 2019-07-06
Karel T
26/11/2019
Nederland
DAB antenne past toch
Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing
Pros
prachtig geluid, bas mooi diep,
Cons
toelichting en stekkertje luidsprekersnoer
Yes, I recommend this product
This review was made for BTB2515 Micromuzieksysteem
Date of Use 2019-10-26
Yes, I recommend this product
This review was made for BTB2515 Micromuzieksysteem
Date of Use 2019-10-26
01/10/2019
België
zeer goede midiketen
wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs
Yes, I recommend this product
This review was made for BTB2515 Micromuzieksysteem
Date of Use 2019-09-01
Yes, I recommend this product
This review was made for BTB2515 Micromuzieksysteem
Date of Use 2019-09-01