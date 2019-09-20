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Discontinued

Micro music system

BTB4800/12

3.4

| (11) Reviews

Retro looks. Modern sounds.

Retro style and modern performance meet in this beautiful micro system. The classic wooden cabinet, brushed aluminium volume dial and high-gloss display make this an eye-catching centrepiece. Wherever you love to relax.

See all benefits

Retro looks. Modern sounds.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD player. DAB+/FM digital radio

This stylish integrated micro system lets you stream playlists and more. Or you can dust off the classics in your CD collection thanks to a CD player that also plays MP3 CDs and recorded CDs. The digital radio tuner delivers crystal-clear reception and you can set up to 20 presets for your favourite DAB+ or FM stations.

Bluetooth wireless music streaming

Weight 4.78 kg

Technical specifications

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Reviews

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3.4

of 5

11

Reviews

2

20/09/2019

Nederland

Nederland

Mooi apparaat

Dit muzieksysteem voldoet aan al mijn verwachtingen. Je kunt er verschillende mediadragers op afspelen. Voor mij was het belangrijk dat ik een platenspeler kan aansluiten. En dat lukt prima via de aparte audio ingang met 3.5mm aansluiting. De plek van de audio ingang had ik liever aan de achterzijde gezien. Maar echt onoverkomelijk is dat niet.

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This review was made for BTB4800 Micromuzieksysteem

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22/12/2017

Nederland

Nederland

Zeer goed

Heeft heel mooi geluid, in tegenstelling tot vele andere! Mooie bass, doch niet overdreven, heldere hoge tonen! Bij het aanzetten van het toestel blijft soms het geluid weg, even terug uit en aan, dan ben je weer vertrokken. Zeer mooi afgewerkt, compact van formaat. Alleen spijtig dat het een beetje een rare afstandsbediening is, valt niet zo makkelijk mee te werken. Ik had er wifi opgezet en je met een app het toestel kon bedienen.

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18/09/2020

Deutschland

Deutschland

Verified buyer

Mit dieser Stereoanlage bin ich sehr zufrieden.

Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Die Handhabung mit der Tastatur und der Fernbedienung sind einfach genial. Ich kann sehr schön die Sender einstellen, die Lautstärke, die Stummschaltung. Das ist alles hervorragend. Auch das Einlegen der CDs ist für mich einfach. Die Uhrzeit wird mir auch angegeben, Jetzt bin ich richtig glücklich, ein solches Gerät zu besitzen und freue mich täglich es einzuschalten und mir Musik und Nachrichten mit den verschiedenen Sendern anhören. Super!!!!!

Pros

Leichte Bedienung, auch die Temperatureinstellungen sind für mich sehr einfach. Die Reinigung des Gerätes ist auch sehr einfach. Die Empfehlung der Reinigung im Geschirrspüler gelingt auch!

Cons

Keine!

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This review was made for BTB4800 Mini-Stereoanlage

Date of Use 2019-08-18

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Date of Use 2019-08-18

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