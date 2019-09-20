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Discontinued
BTB4800/12
Retro looks. Modern sounds.
Retro style and modern performance meet in this beautiful micro system. The classic wooden cabinet, brushed aluminium volume dial and high-gloss display make this an eye-catching centrepiece. Wherever you love to relax.
Bluetooth®
DAB+
This stylish integrated micro system lets you stream playlists and more. Or you can dust off the classics in your CD collection thanks to a CD player that also plays MP3 CDs and recorded CDs. The digital radio tuner delivers crystal-clear reception and you can set up to 20 presets for your favourite DAB+ or FM stations.
3.4
of 5
11
Reviews
Piedeke
20/09/2019
Nederland
Mooi apparaat
Dit muzieksysteem voldoet aan al mijn verwachtingen. Je kunt er verschillende mediadragers op afspelen. Voor mij was het belangrijk dat ik een platenspeler kan aansluiten. En dat lukt prima via de aparte audio ingang met 3.5mm aansluiting. De plek van de audio ingang had ik liever aan de achterzijde gezien. Maar echt onoverkomelijk is dat niet.
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This review was made for BTB4800 Micromuzieksysteem
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Tompie77
22/12/2017
Nederland
Zeer goed
Heeft heel mooi geluid, in tegenstelling tot vele andere! Mooie bass, doch niet overdreven, heldere hoge tonen! Bij het aanzetten van het toestel blijft soms het geluid weg, even terug uit en aan, dan ben je weer vertrokken. Zeer mooi afgewerkt, compact van formaat. Alleen spijtig dat het een beetje een rare afstandsbediening is, valt niet zo makkelijk mee te werken. Ik had er wifi opgezet en je met een app het toestel kon bedienen.
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This review was made for BTB4800 Micromuzieksysteem
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Sammlerin
18/09/2020
Deutschland
Verified buyer
Mit dieser Stereoanlage bin ich sehr zufrieden.
Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Die Handhabung mit der Tastatur und der Fernbedienung sind einfach genial. Ich kann sehr schön die Sender einstellen, die Lautstärke, die Stummschaltung. Das ist alles hervorragend. Auch das Einlegen der CDs ist für mich einfach. Die Uhrzeit wird mir auch angegeben, Jetzt bin ich richtig glücklich, ein solches Gerät zu besitzen und freue mich täglich es einzuschalten und mir Musik und Nachrichten mit den verschiedenen Sendern anhören. Super!!!!!
Pros
Leichte Bedienung, auch die Temperatureinstellungen sind für mich sehr einfach. Die Reinigung des Gerätes ist auch sehr einfach. Die Empfehlung der Reinigung im Geschirrspüler gelingt auch!
Cons
Keine!
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This review was made for BTB4800 Mini-Stereoanlage
Date of Use 2019-08-18
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Date of Use 2019-08-18