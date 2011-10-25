2 year warranty
Discontinued
Enjoy iPod music out loud in superb sound
The ultra-stylish Philips Docking Entertainment System DC570 fills any room with your favourite iPod tunes. Elegantly designed to take up minimal space, the sleek system delivers unbelievably powerful Hi-Fi sound from its built-in subwoofer.
RMS refers to Root Mean Square, which is a typical measurement of audio power, or rather, the electrical power transferred from an audio amplifier to a loudspeaker, which is measured in watts. The amount of electrical power delivered to the loudspeaker and its sensitivity determines the sound power that is generated. Essentially, amplifiers are limited by the electrical energy they can amplify and loudspeakers by the electrical energy they can convert into sound energy, without distorting the audio signal. The higher the wattage, the better the sound power emitted by the speaker.
4.7
of 5
11
Reviews
89%
recommend this product
Ronald02
25/10/2011
Nederland
Super goed product met veel mogelijkheden
* Een mooi product welke in elke huiskamer past. * Ideaal voor de I-phone 4 * Maar ook prima op usb. *Toppertje*
Yes, I recommend this product
This review was made for DC570 entertainmentsysteem met dock
Yes, I recommend this product
This review was made for DC570 entertainmentsysteem met dock
Ronald0209
16/08/2011
Nederland
Entertainmentsysteem met dock
Ideaal!! I phone 4 werkt overigens ook zonder problemen. Een aanrader voor iedereen. Wat een heerlijk geluid!!
Yes, I recommend this product
This review was made for DC570 entertainmentsysteem met dock
Yes, I recommend this product
This review was made for DC570 entertainmentsysteem met dock
AppieOllo
26/02/2010
Nederland
Super aankoop, perfect geluid.
Ik heb deze DC 570 aangeschaft om naar mijn Ipod Touch te luisteren. Dit gaat echt perfect en zelfs mijn externe USB Schijf en USB stick worden goed ondersteund. De tuner werkt ook goed, maar wordt door mij niet gebruikt, omdat ik de radiozenders via WIFI afspeel op mijn Ipod Touch Ik ben vanaf het eerste moment onder de indruk en heb dus ook nog geen minuut spijt van mijn aankoop.
Yes, I recommend this product
This review was made for DC570 entertainmentsysteem met dock
Yes, I recommend this product
This review was made for DC570 entertainmentsysteem met dock