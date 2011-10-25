je suis tres content d avoir achete cette station d accueil utilisation facile recharge mon iphone de plus la colonne ne prend pas de place et reste discrete dans mon salon.Le son est correcte et je m en sert tous les jours dommage que l on puisse pas enregistrer la radio mais ce n est pas grave et a un beau disigne je recommande les produits philips autour de mon entourage car je suis tres satisfait de vos appareils que j ai pu acheter