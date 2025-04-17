2 year warranty
DLP1810CB/00
10,000 mAh
USB A and USB C charging ports
Li polymer battery
Black
The discreet LED light glows softly to let you know at a glance that the unit is charged.
Even if you're not near a wall or car charger, you can recharge your device's battery with the convenient battery pack. The intelligent battery pack supplies power first, so you can remove the pack after use and still have a full battery on your device.
1.0
of 5
3
Reviews
The Netherlands
17/04/2025
Nederland
Nieuw product, maar werkt niet!
Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.
Pros
Geen
Cons
Het werkt niet terwijl het nieuw is!
This review was made for DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2025-03-17
This review was made for DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2025-03-17
Treecloser
30/03/2024
Nederland
Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips
Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar
Pros
N.v.t.
Cons
Functioneert niet
This review was made for DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2024-02-29
This review was made for DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2024-02-29
Spitzname-0815
02/05/2025
Deutschland
Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!
Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!
This review was made for DLP1810CB USB-Powerbank
Date of Use 2025-04-02
This review was made for DLP1810CB USB-Powerbank
Date of Use 2025-04-02