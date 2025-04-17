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  • Slim and powerful power bank
  • Slim and powerful power bank
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  • Slim and powerful power bank

USB power bank

DLP1810CB/00

1
| (3) Reviews
Slim and powerful power bank
Large 10,000 mAh capacity with safe Li-polymer battery. No more hassle when your mobile phone runs out of battery. USB-C 3 A quick charge and dual USB-A to charge your latest device.
See all benefits

with a portable back-up power pack

Slim and powerful power bank

  • 10,000 mAh

  • USB A and USB C charging ports

  • Li polymer battery

  • Black

LED power-indicator light

The discreet LED light glows softly to let you know at a glance that the unit is charged.

Works anywhere - great when you're not near a power source

Even if you're not near a wall or car charger, you can recharge your device's battery with the convenient battery pack. The intelligent battery pack supplies power first, so you can remove the pack after use and still have a full battery on your device.

5 V/3 A fast charging

Technical specifications

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Reviews

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1.0

of 5

3

Reviews

5
4
3
2

17/04/2025

Nederland

Nederland

Nieuw product, maar werkt niet!

Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.

Pros

Geen

Cons

Het werkt niet terwijl het nieuw is!

This review was made for DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

This review was made for DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

30/03/2024

Nederland

Nederland

Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips

Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar

Pros

N.v.t.

Cons

Functioneert niet

This review was made for DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

This review was made for DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

02/05/2025

Deutschland

Deutschland

Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!

Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!

This review was made for DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

This review was made for DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

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