Vielen Dank für Ihr Feedback. Es tut uns leid zu hören, dass die Powerbank von Anfang an nicht funktioniert hat und sich trotz verschiedener Kabel, Netzteile und der beschriebenen Schritte nicht laden lässt. Das entspricht natürlich nicht unseren Qualitätsansprüchen. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice mit Ihrer Bestellnummer, damit wir den Fall prüfen und schnell eine passende Lösung für Sie finden können.