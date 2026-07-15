2 year warranty
DLP7721C/00
20,000 mAh
3 USB charging ports
QC 3.0 and PD 3.0
PPS
3 USB ports to charge three devices simultaneously
Equipped with USB-C (Power Delivery) PD 20 W fast charging port.
Quick Charge (QC) fast-charging technology delivers faster charging by increasing voltage and current. It uses the Quick Charge protocol to optimise charging speeds for compatible devices, reducing charge times.
3.2
of 5
5
Reviews
Franziskanay
15/07/2026
Deutschland
Perfekt
Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden
This review was made for DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
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Date of Use 2026-07-15
L'Herminois
06/07/2025
France
Verified buyer
Produite de confiance
Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.
This review was made for DLP7721C Batterie externe USB
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GüntherH
18/06/2025
Österreich
Verified buyer
Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen
Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.
Pros
Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen
Cons
Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs
Yes, I recommend this product
This review was made for DLP7721C USB-Powerbank
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