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  • Powerful power bank
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USB power bank

DLP7721C/00

3.2
| (5) Reviews
Powerful power bank
Large 20,000m Ah capacity with safe Li-polymer battery. No more hassle when your mobile phone is out of battery. Fast-charge your device with USB-C PD 3.0 Max 20 W or USB-A port with QC 3.0 Max 18 W output.
See all benefits

with a portable back-up power pack

Powerful power bank

  • 20,000 mAh

  • 3 USB charging ports

  • QC 3.0 and PD 3.0

  • PPS

3 USB ports charge three devices simultaneously

3 USB ports to charge three devices simultaneously

USB-C PD 20 W charging port

Equipped with USB-C (Power Delivery) PD 20 W fast charging port.

USB-A with QC fast charging

Quick Charge (QC) fast-charging technology delivers faster charging by increasing voltage and current. It uses the Quick Charge protocol to optimise charging speeds for compatible devices, reducing charge times.

Technical specifications

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Reviews

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3.2

of 5

5

Reviews

3

15/07/2026

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden

This review was made for DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

This review was made for DLP7721C USB-Powerbank

Date of Use 2026-07-15

06/07/2025

France

France

Verified buyer

Produite de confiance

Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.

This review was made for DLP7721C Batterie externe USB

This review was made for DLP7721C Batterie externe USB

18/06/2025

Österreich

Österreich

Verified buyer

Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen

Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.

Pros

Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen

Cons

Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs

Yes, I recommend this product

This review was made for DLP7721C USB-Powerbank

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