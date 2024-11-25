2 year warranty
Discontinued
45 g/min continuous steam
220 g steam boost
SteamGlide Plus soleplate
Penetrates deeper into fabrics to easily remove stubborn creases.
Our drip-stop system prevents leakage to avoid stains from water droplets and iron with confidence at any temperature.
Our SteamGlide Plus soleplate delivers great gliding performance on all garments. Great scratch and wear resistance, non-stick and easy to clean.
4.0
of 5
3
Reviews
100%
recommend this product
teach24
25/11/2024
Ελλάδα
Verified buyer
Αξιόπιστο προϊόν / καλή σχέση ποιότητας - τιμής
Πρόκειται για αξιόπιστο προϊόν, και την μοναδική ένσταση που έχω την αναφέρω παρακάτω
Pros
Η αξιοπιστία της επωνυμίας
Cons
Η σχετική ακαμψία του καλωδίου
Yes, I recommend this product
This review was made for Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι
Yes, I recommend this product
This review was made for Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι
Katerinio
23/06/2024
Ελλάδα
Verified buyer
Κοντό καλώδιο
Καλό σιδερο, βαρύ δεν σταζει αλλά έχει κοντό πολυ καλώδιο
This review was made for Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο
This review was made for Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο
Μαρίνα
06/05/2024
Ελλάδα
Verified buyer
Μέχρι στιγμής εξαιρετικό!
Μέχρι στιγμής το ατμοσίδερο είναι εξαιρετικό : εύχρηστο, αποτελεσματικό, με ικανοποιητικό βάρος και πρακτικό φις για την πρίζα. Είναι πολύ νωρίς να πω σχετικά με το εξάρτημα για τα άλατα, ελπίζω να είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.
Pros
Παραγωγή ατμού, αντικολλητική πλάκα, σχεδιασμός, εύκολο γέμισμα με νερό βρύσης, αρκετά βαρύ ώστε να στρώνουν τα πιο δύσκολα υφάσματα, πρακτική υποδοχή στο φις για εύκολη εξαγωγή από την πρίζα.
Yes, I recommend this product
This review was made for Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι
Yes, I recommend this product
This review was made for Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι