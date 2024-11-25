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  • Steam performance, guaranteed
  • Steam performance, guaranteed
  • Steam performance, guaranteed
  • Steam performance, guaranteed
  • Steam performance, guaranteed
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  • Steam performance, guaranteed
  • Steam performance, guaranteed

Discontinued

7000 SeriesHV Steam Iron Light Blue/Grey

DST7011/20

4
| (3) Reviews | 100% recommend this product
Steam performance, guaranteed
Long-lasting performance with Quick Calc Release and SteamGlide Plus soleplate with enhanced scratch resistance.
See all benefits

Thanks to our improved steam boost

Steam performance, guaranteed

  • 45 g/min continuous steam

  • 220 g steam boost

  • SteamGlide Plus soleplate

Up to 220 g steam boost blasts stubborn creases

Up to 220 g steam boost blasts stubborn creases

Penetrates deeper into fabrics to easily remove stubborn creases.

Drip-stop system keeps garments spotless while ironing

Drip-stop system keeps garments spotless while ironing

Our drip-stop system prevents leakage to avoid stains from water droplets and iron with confidence at any temperature.

SteamGlide Plus soleplate

SteamGlide Plus soleplate

Our SteamGlide Plus soleplate delivers great gliding performance on all garments. Great scratch and wear resistance, non-stick and easy to clean.

Technical specifications

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Parts & Accessories

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
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4.0

of 5

3

Reviews

100%

recommend this product

5
3
2
1

25/11/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Verified buyer

Αξιόπιστο προϊόν / καλή σχέση ποιότητας - τιμής

Πρόκειται για αξιόπιστο προϊόν, και την μοναδική ένσταση που έχω την αναφέρω παρακάτω

Pros

Η αξιοπιστία της επωνυμίας

Cons

Η σχετική ακαμψία του καλωδίου

Yes, I recommend this product

This review was made for Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι

Yes, I recommend this product

This review was made for Σειρά 7000 DST7012/70 HV Ατμοσίδερο Λαμπερό Πράσινο/Γκρι

23/06/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Verified buyer

Κοντό καλώδιο

Καλό σιδερο, βαρύ δεν σταζει αλλά έχει κοντό πολυ καλώδιο

This review was made for Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο

This review was made for Σειρά 7000 DST7022/40 HV Ατμοσίδερο Μαύρο/Κόκκινο

06/05/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Verified buyer

Μέχρι στιγμής εξαιρετικό!

Μέχρι στιγμής το ατμοσίδερο είναι εξαιρετικό : εύχρηστο, αποτελεσματικό, με ικανοποιητικό βάρος και πρακτικό φις για την πρίζα. Είναι πολύ νωρίς να πω σχετικά με το εξάρτημα για τα άλατα, ελπίζω να είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.

Pros

Παραγωγή ατμού, αντικολλητική πλάκα, σχεδιασμός, εύκολο γέμισμα με νερό βρύσης, αρκετά βαρύ ώστε να στρώνουν τα πιο δύσκολα υφάσματα, πρακτική υποδοχή στο φις για εύκολη εξαγωγή από την πρίζα.

Yes, I recommend this product

This review was made for Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι

Yes, I recommend this product

This review was made for Σειρά 7000 DST7011/20 HV Ατμοσίδερο Γαλάζιο/Γκρι

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