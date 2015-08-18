2 year warranty
Discontinued
5.0
of 5
6
Reviews
100%
recommend this product
Christl
18/08/2015
België
Verified buyer
uniek
Voor ieder die huisdieren heeft raad ik deze zakken aan.
Yes, I recommend this product
This review was made for s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken
Yes, I recommend this product
This review was made for s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken
corinnel
15/03/2013
France
Verified buyer
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
This review was made for Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
This review was made for Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
bikergt
15/03/2013
France
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
This review was made for Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
This review was made for Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04