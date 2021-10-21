ProductsSupport

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift £10*

30-day return

  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9252/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9252/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner

Discontinued

ErgoFitBagless vacuum cleaner

FC9252/01

5

| (1) Review | 100% recommend this product

Maximum comfort, minimum effort

Feel the relief of more comfortable cleaning

See all benefits

With ComfortControl handle for easier cleaning

Maximum comfort, minimum effort

  • RemoteControl

Ergonomically designed ComfortControl handle

Ergonomically designed ComfortControl handle

This ergonomically designed handle helps to prevent strain on wrists. It offers effortless single handed manoeuvring. Enjoy easier cleaning.

Fingertip controls in the handle

Fingertip controls in the handle

Via the buttons in the handle you can easily operate your vacuum cleaner — without bending!

Rotating hose connection for easier manoeuvring

Rotating hose connection for easier manoeuvring

This hose has a pivoting connection to the handle and therefore allows for easier manoeuvring and less wrist strain.

Technical specifications

Get support for this product

Find FAQs, user manuals, safety information and tips

Find a spare part or an accessory

Go to parts and accessories

Parts & Accessories

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
Customer opinions in the form of product and star ratings are useful for all customers. They allow you to learn more about the product and help you make a purchase decision. Any customer who has purchased a product online or in store can submit a review

5.0

of 5

1

Review

100%

recommend this product

4
3
2
1

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Απροβλημάτιστη με τέλεια χαρακτηριστικά!!

Έχει μεγάλο καλώδιο, είναι μικρή σε μέγεθος, μετακινείτε εύκολα γιατί έχει μικρό όγκο, δεν χρειάζεται σακούλες, τραβάει πολύ δυνατά και καθαρίζεται εύκολα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία σκούπα; Τέλος η τιμή της είναι καταπληκτική για όλα αυτά που προσφέρει.

Pros

καλή τιμή, εξαιρετικά δυνατή με εύκολο καθάρισμα και μεγάλο καλώδιο που το μαζεύει με ένα πάτημα του κουμπιού

Cons

-

Yes, I recommend this product

This review was made for ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Date of Use 2019-10-21

Yes, I recommend this product

This review was made for ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Date of Use 2019-10-21

Sign up to the Philips newsletter for exclusive offers

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.

I would like to receive promotional communications – based on my preferences and behaviour – about Philips products, services, events and promotions. I can easily unsubscribe at any time!

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.