2 year warranty
Discontinued
Maximum comfort, minimum effort
Feel the relief of more comfortable cleaning
RemoteControl
This ergonomically designed handle helps to prevent strain on wrists. It offers effortless single handed manoeuvring. Enjoy easier cleaning.
Via the buttons in the handle you can easily operate your vacuum cleaner — without bending!
This hose has a pivoting connection to the handle and therefore allows for easier manoeuvring and less wrist strain.
5.0
of 5
1
Review
100%
recommend this product
Ladams
21/10/2021
Ελλάδα
Part of promotion
Απροβλημάτιστη με τέλεια χαρακτηριστικά!!
Έχει μεγάλο καλώδιο, είναι μικρή σε μέγεθος, μετακινείτε εύκολα γιατί έχει μικρό όγκο, δεν χρειάζεται σακούλες, τραβάει πολύ δυνατά και καθαρίζεται εύκολα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία σκούπα; Τέλος η τιμή της είναι καταπληκτική για όλα αυτά που προσφέρει.
Pros
καλή τιμή, εξαιρετικά δυνατή με εύκολο καθάρισμα και μεγάλο καλώδιο που το μαζεύει με ένα πάτημα του κουμπιού
Cons
-
Yes, I recommend this product
This review was made for ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Date of Use 2019-10-21
Yes, I recommend this product
This review was made for ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Date of Use 2019-10-21