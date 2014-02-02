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Discontinued
Spa results at home
Trim, shape or remove unwanted hair from your entire bikini area for a precise and silky-smooth finish with this super precision trimmer.
Trim, shape and shave
Precise and gentle trimmer, trims hair to less than a millimetre (trims hair as short as 0.6 mm).
Hygienic trimming comb trims hair to five different lengths (2-10 mm), so you can creatively coif your bikini area growth.
4.3
of 5
8
Reviews
88%
recommend this product
Lena038
02/02/2014
Nederland
Perfect!
Perfect apparaat! Ben erg tevreden, gemakkelijk in gebruikt en een goed resultaat.
Yes, I recommend this product
This review was made for Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer
Yes, I recommend this product
This review was made for Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer
Babs
28/11/2016
Suisse
hervorragendes Produkt
gute Klingen, rupft nicht beim rasieren wie andere
Yes, I recommend this product
This review was made for Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer
Yes, I recommend this product
This review was made for Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer
lou2927
04/11/2014
France
SUPER PRODUIT
Super Super produit JE LE CONSEIL FORTEMENT EN PLUS UN PRIX TRES RAISONNABLE COMME TOUS LES PRODUITS PHILIPS CORDIALEMENT
Yes, I recommend this product
This review was made for Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini
Yes, I recommend this product
This review was made for Bikini Perfect HP6373/00 Tondeuse bikini
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