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ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler

HPS940/03

4.5

| (153) Reviews | 95% recommend this product

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Reviews

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17/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Quick and easy!

Philips ProCare auto curler save a lot of my time! It's very easy to use and every morning I can't wait to use it again! I do recommend this product to all my friends as occasionally I record quick recommendations on YouTube channel!

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This review was made for ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler

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16/04/2016

Nederland

Nederland

Fantastisch!

[Employee of philipsglobal] Wat een super product! Ik heb één verlamde hand maar dan nog is deze goed te gebruiken. Niet zwaar, meedraaiend snoer. Zit je haar vast? Hij slaat vanzelf uit en je haar komt los. Prachtige krullen. Erg blij mee!

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This review was made for ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatische krultang

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22/02/2018

Deutschland

Deutschland

Schnell schöne Locken und intuitve Inbetriebnahme

Mir ist es sehr leicht gefallen den Auto Curler in Betrieb zu nehmen, da die Knöpfe am Gerät übersichtlich und selbsterklärend sind - die Inbetriebnahme ist mir daher sehr schnell gelungen, ohne das Handbuch lesen zu müssen. Der Curler sieht sehr hochwertig aus und liegt auch gut in der Hand. Besonders gut hat mir gefallen, dass die Haarsträhnen so schonend, schnell und ohne Kutzeln in das Gerät, um die Heizspirale gezogen werden und auch eine Sicherheitsfunktion vorhanden ist und sich das Gerät ausschaltet falls sich Haare doch verheddern sollten. Die dicke der Haarsträhnen lässt sich auch dank des beigelegten Haarsträhnenabtrenners einfach herausfinden - hat man einmal den Dreh raus, kommt man auch ohne dieses beigelgte Gadget zurecht, um die richtige Menge an Haaren abzuteilen. Der Prestige AutoCurler macht sehr schöne definierte Locken und das Ganze geht auch noch total schnell - ich war auf Anhieb verliebt in das Gerät und verblüfft, dass er so ein tolles Volumen in mein Haar zaubert. Des Weiteren hatte ich auch das Gefühl das meine Haare nicht so sehr strapaziert werden, dadurch das sich auch die Hitze regulieren lässt. Ein weiterer Pluspunkt ist für mich, dass man mit diesem Modell eine dickere Haarsträhne zu einer Locke verarbeiten kann, jedenfalls deutlich dicker als es bei anderen autmoatischen Lockenstäben möglich ist.

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This review was made for ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatischer Lockenstab

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