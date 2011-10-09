2 year warranty
Discontinued
Full width trimmer is perfect for grooming sideburns and moustache.
The water-resistant Philips shaver can be easily rinsed under the tap.
Automatically adjusts to every curve of your face and neck.
4.0
of 5
21
Reviews
86%
recommend this product
ainoe
09/10/2011
Nederland
Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving
volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
kruimeltje
09/10/2011
Nederland
heel fijn apparaat
na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
B73oo
09/10/2011
Nederland
Redelijk tot goed
Als vanouds te preferen.Waterafwasbaar was tot voor kort mij niet bekend, omdat ik de gebruiksaanwijzing niet gelezen had en klantenservice, na een reparatie, mij er op wees.
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat