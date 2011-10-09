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Discontinued

Shaver series 3000Electric shaver

HQ7140/16

4
| (21) Reviews | 86% recommend this product
Comfortably close
This Philips electric shaver HQ7140 is equipped with the unique Precision Cutting system. It has ultra thin shaving heads with slots to shave long hairs and holes to shave the shortest stubble. The shaver is also fully washable.
See all benefits

Shaves even the shortest hairs

Comfortably close

Spring-released, pop-up trimmer

Full width trimmer is perfect for grooming sideburns and moustache.

Washable shaver

The water-resistant Philips shaver can be easily rinsed under the tap.

Reflex Action system

Reflex Action system

Automatically adjusts to every curve of your face and neck.

Technical specifications

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Reviews

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4.0

of 5

21

Reviews

86%

recommend this product

09/10/2011

Nederland

Nederland

Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving

volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

Redelijk tot goed

Als vanouds te preferen.Waterafwasbaar was tot voor kort mij niet bekend, omdat ik de gebruiksaanwijzing niet gelezen had en klantenservice, na een reparatie, mij er op wees.

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

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