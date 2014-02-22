2 year warranty
Discontinued
HQ7160/16
Align the razor-sharp blades of your Philips shaver closer to your skin for exceptional closeness.
The electric shaver has ultra-thin heads with slots to shave the long hairs and holes to shave even the shortest stubble.
Automatically adjusts to every curve of your face and neck.
3.8
of 5
4
Reviews
sbeube02
22/02/2014
France
Toujour fidèle depuis 8 ans !
Je possède ce rasoir depuis maintenant 8 ans, la qualitée est extraordinaire, je n'ai jamais changé les tètes ni la batterie. Un rasoir super !
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
marcbg
02/06/2012
België
rasage impeccable
simplicité d'utilisation, très beau d'estétique,autonomie de la batterie et systeme de charge impeccable.
This review was made for Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
This review was made for Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
wimpie
09/10/2011
Nederland
prima te hanteren
lekker om mee te nemen op vakantie en neemt geen ruimte in. Dus aan te bevelen die vaak op reis gaan.
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat