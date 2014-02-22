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Discontinued

7000 seriesElectric shaver

HQ7160/16

3.8
| (4) Reviews
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This shaver is equipped with the unique Precision Cutting system. It has ultra thin shaving heads with slots to shave long hairs and holes to shave the shortest stubble. The shaver is also fully washable.
See all benefits

Shaves even the shortest hairs

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Individually floating heads

Individually floating heads

Align the razor-sharp blades of your Philips shaver closer to your skin for exceptional closeness.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

The electric shaver has ultra-thin heads with slots to shave the long hairs and holes to shave even the shortest stubble.

Reflex Action system

Reflex Action system

Automatically adjusts to every curve of your face and neck.

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Reviews

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3.8

of 5

4

Reviews

4
1

22/02/2014

France

France

Toujour fidèle depuis 8 ans !

Je possède ce rasoir depuis maintenant 8 ans, la qualitée est extraordinaire, je n'ai jamais changé les tètes ni la batterie. Un rasoir super !

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique

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This review was made for Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique

02/06/2012

België

België

rasage impeccable

simplicité d'utilisation, très beau d'estétique,autonomie de la batterie et systeme de charge impeccable.

This review was made for Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique

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09/10/2011

Nederland

Nederland

prima te hanteren

lekker om mee te nemen op vakantie en neemt geen ruimte in. Dus aan te bevelen die vaak op reis gaan.

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This review was made for Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat

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