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Discontinued

Shaver series 3000Electric shaver

HQ7290/16

3.8
| (8) Reviews
Comfortably close
This newly designed Philips shaver keeps it simple - close and convenient. It's close: Advanced technology guarantees a close shave. It's convenient: Simply rinses clean under the tap.
See all benefits

Shaves even the shortest hairs

Comfortably close

Super Lift & Cut technology

Super Lift & Cut technology

The dual blade system of this electric shaver lifts hairs to cut comfortably below skin level.

Washable shaver

The water-resistant Philips shaver can be easily rinsed under the tap.

Reflex Action system

Reflex Action system

Automatically adjusts to every curve of your face and neck.

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Reviews

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3.8

of 5

8

Reviews

3
1

17/10/2011

France

France

Indispensable

Premier rasoir électrique que j'achète, ce rasoir procure un rasage confortable et efficace. Son entretien est simple et son autonomie impressionnante !

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This review was made for Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique

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16/10/2011

France

France

POSITIVE

Un vrai plaisir le matin.. Avant, c'était une corvée que de se raser le matin, maintenant ce n"est plus le cas bien au contraire. MERCI PHILPS

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09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

A 'Close Shave' in the nicest possible way.

A speedy start to a daily groom also ideal for a refresher shave before an evening out. Easy to use,quick recharge,fits my requirements to a 'T'

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