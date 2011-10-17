2 year warranty
Discontinued
HQ7290/16
The dual blade system of this electric shaver lifts hairs to cut comfortably below skin level.
The water-resistant Philips shaver can be easily rinsed under the tap.
Automatically adjusts to every curve of your face and neck.
3.8
of 5
8
Reviews
PhilPhil
17/10/2011
France
Indispensable
Premier rasoir électrique que j'achète, ce rasoir procure un rasage confortable et efficace. Son entretien est simple et son autonomie impressionnante !
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This review was made for Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
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This review was made for Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
domi1a64
16/10/2011
France
POSITIVE
Un vrai plaisir le matin.. Avant, c'était une corvée que de se raser le matin, maintenant ce n"est plus le cas bien au contraire. MERCI PHILPS
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colshave
09/10/2011
United Kingdom
A 'Close Shave' in the nicest possible way.
A speedy start to a daily groom also ideal for a refresher shave before an evening out. Easy to use,quick recharge,fits my requirements to a 'T'
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This review was made for Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver
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This review was made for Shaver series 3000 HQ7290/16 Electric shaver