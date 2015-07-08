2 year warranty
Discontinued
The three shaving tracks offer 50% more shaving surface for a fast and close shave. *Compared to standard rotary shaving heads.
Ultra thin heads with slots to shave the long hairs and holes to shave even the shortest stubble.
The dual blade system lifts hairs to cut comfortably below skin level.
4.5
of 5
11
Reviews
100%
recommend this product
Iekiekiekie
08/07/2015
Nederland
Verified buyer
Geweldig fijn apparaat!
Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.
Yes, I recommend this product
This review was made for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Yes, I recommend this product
This review was made for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
happyshaver
04/07/2013
Nederland
Geheel in lijn met de kwaliteit welke ik al jaren van Philips ken.
Prima en betrouwbaar apparaat. Geeft zeer goed scheer resultaat en is gemakkelijk in onderhoud en reiniging. Zoals overigens alle voorgaande Philips shavers die ik gehad heb.
Yes, I recommend this product
This review was made for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Yes, I recommend this product
This review was made for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Bennieboyy
04/07/2013
Nederland
Geheel in lijn met de kwaliteit welke ik al jaren van Philips ken.
Prima en betrouwbaar apparaat. Geeft zeer goed scheer resultaat en is gemakkelijk in onderhoud en reiniging. Zoals overigens alle voorgaande Philips shavers die ik gehad heb.
Yes, I recommend this product
This review was made for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Yes, I recommend this product
This review was made for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat