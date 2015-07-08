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Discontinued

Speed-XLElectric shaver

HQ8140

4.5
| (11) Reviews | 100% recommend this product
For a faster and closer shave
The advanced Speed-XL shaving heads provide 50% more shaving surface* for a faster and closer shave. *compared to standard rotary shaving heads.
See all benefits

50% more shaving surface

For a faster and closer shave

Speed-XL shaving heads for a fast and close shave

Speed-XL shaving heads for a fast and close shave

The three shaving tracks offer 50% more shaving surface for a fast and close shave. *Compared to standard rotary shaving heads.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

Ultra thin heads with slots to shave the long hairs and holes to shave even the shortest stubble.

Super Lift & Cut technology

Super Lift & Cut technology

The dual blade system lifts hairs to cut comfortably below skin level.

Technical specifications

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Parts & Accessories

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
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4.5

of 5

11

Reviews

100%

recommend this product

2
1

08/07/2015

Nederland

Nederland

Verified buyer

Geweldig fijn apparaat!

Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.

Yes, I recommend this product

This review was made for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

Yes, I recommend this product

This review was made for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

04/07/2013

Nederland

Nederland

Geheel in lijn met de kwaliteit welke ik al jaren van Philips ken.

Prima en betrouwbaar apparaat. Geeft zeer goed scheer resultaat en is gemakkelijk in onderhoud en reiniging. Zoals overigens alle voorgaande Philips shavers die ik gehad heb.

Yes, I recommend this product

This review was made for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

Yes, I recommend this product

This review was made for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

04/07/2013

Nederland

Nederland

Geheel in lijn met de kwaliteit welke ik al jaren van Philips ken.

Prima en betrouwbaar apparaat. Geeft zeer goed scheer resultaat en is gemakkelijk in onderhoud en reiniging. Zoals overigens alle voorgaande Philips shavers die ik gehad heb.

Yes, I recommend this product

This review was made for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

Yes, I recommend this product

This review was made for Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

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