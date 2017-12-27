Zonder filter werkt de bevochtiger niet. Volgens de gebruiksaanwijzing gaat de filter 3 maanden mee. Misschien is dit in een steriele omgeving getest. In realiteit is de filter nodig aan vervanging toe na max een maand. Ik stel mij vragen bij de effectiviteit van het wekelijks weken en spoelen van de filter. Bij Krefel is de filter niet voorradig in de winkel, enkel op bestelling, en is daar dubbel zo duur dan de aanbevolen verkoopsprijs van Philips. Maw, het apparaat werkt heel goed, maar bij gebruik geef je elk jaar nog eens 2x de aankoopprijs uit.