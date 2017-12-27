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  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • Packaging photograph Philips Humidification filter HU4102/01
  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • Packaging photograph Philips Humidification filter HU4102/01

Discontinued

Humidification filter

HU4102/01

2.2

| (9) Reviews

Breathe the difference

The Philips humidifier wick filter provides sufficient water absorption and evaporation efficiency

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Air humidifier

Air humidifier

HU4801/01R1

NanoCloud technology with hygienic humidification

Breathe the difference

Sufficient water absorption and evaporation efficiency

This 30-mm-thick wick is made of natural fibre material, with a 12-layer honeycomb structure and 68,200-square centimetre unfolded surface space providing sufficient water absorption and evaporation efficiency.

Technical specifications

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2.2

of 5

9

Reviews

3

27/12/2017

Deutschland

Deutschland

Super Produkt

Super Produkt. Kinderleichte Bedienung und hält ziemlich lange.

Yes, I recommend this product

This review was made for HU4102/01 Luftbefeuchterfilter

Yes, I recommend this product

This review was made for HU4102/01 Luftbefeuchterfilter

03/02/2019

Nederland

Nederland

Filter geur

Ik had juist de zelfde probleem als iemand die nog een beoordeling geschreven heeft, namelijk een filter geur. Zijn oplossing was de filter een nachtje in water met een klein beetje javel laten weken en ik deed dat ook maar mijn filter is in het water ontbonden. En ik zou graag willen weten om de hoeveel tijd is het aangeraden de filter te vervangen. Dank U.

Yes, I recommend this product

This review was made for HU4102/01 Bevochtigingsfilter

Yes, I recommend this product

This review was made for HU4102/01 Bevochtigingsfilter

04/04/2020

Nederland

Nederland

Geen filters te krijgen

Een prachtig product, maar hoe raar is het dat Philips zelf geen filters voor het apparaat verkoopt??

This review was made for HU4102/01 Bevochtigingsfilter

This review was made for HU4102/01 Bevochtigingsfilter

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