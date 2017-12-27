2 year warranty
Discontinued
HU4102/01
Breathe the difference
The Philips humidifier wick filter provides sufficient water absorption and evaporation efficiency
This 30-mm-thick wick is made of natural fibre material, with a 12-layer honeycomb structure and 68,200-square centimetre unfolded surface space providing sufficient water absorption and evaporation efficiency.
2.2
of 5
9
Reviews
Mico
27/12/2017
Deutschland
Super Produkt
Super Produkt. Kinderleichte Bedienung und hält ziemlich lange.
Yes, I recommend this product
This review was made for HU4102/01 Luftbefeuchterfilter
Yes, I recommend this product
This review was made for HU4102/01 Luftbefeuchterfilter
Alida
03/02/2019
Nederland
Filter geur
Ik had juist de zelfde probleem als iemand die nog een beoordeling geschreven heeft, namelijk een filter geur. Zijn oplossing was de filter een nachtje in water met een klein beetje javel laten weken en ik deed dat ook maar mijn filter is in het water ontbonden. En ik zou graag willen weten om de hoeveel tijd is het aangeraden de filter te vervangen. Dank U.
Yes, I recommend this product
This review was made for HU4102/01 Bevochtigingsfilter
Yes, I recommend this product
This review was made for HU4102/01 Bevochtigingsfilter
Hendrik van Vliet
04/04/2020
Nederland
Geen filters te krijgen
Een prachtig product, maar hoe raar is het dat Philips zelf geen filters voor het apparaat verkoopt??
This review was made for HU4102/01 Bevochtigingsfilter
This review was made for HU4102/01 Bevochtigingsfilter