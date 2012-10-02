ProductsSupport

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift £10*

30-day return

Discontinued

Philips SonicareAirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

HX8141

3.6
| (55) Reviews
See all benefits

Get support for this product

Find FAQs, user manuals, safety information and tips

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
Customer opinions in the form of product and star ratings are useful for all customers. They allow you to learn more about the product and help you make a purchase decision. Any customer who has purchased a product online or in store can submit a review

3.6

of 5

55

Reviews

02/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Very effective especially when combined with brushing. Smart smooth design with a good battery life.

Easy to use, ergonomics allow simple access to all of the bite. Fluid reservoir just right capacity for single daily treatment

Yes, I recommend this product

This review was made for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Yes, I recommend this product

This review was made for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

11/02/2014

Nederland

Nederland

Eigenschappen goed, duurzaamheid slecht

Werkt prima, gemakkelijke bediening; wel lippen sluiten! Jammergenoeg al de tweede die te vroeg 'op' is. Bij batterij verwijderen ontdekt dat er water, drab in het motordeel zit. De bovenste drukknop was dichtgeslibd met een zwarte 'koek'laag. Absoluut niet waterdicht!

This review was made for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

This review was made for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

23/06/2013

Nederland

Nederland

werkt goed

Het grote voordeel is,als je tanden niet zo mooi recht staan als in alle tandpastareclames .en je floss-draadje constant vast zit dat je met de floss er wel tussen komt.Alleen moet je niet schrikken als je tandvlees de eerste keren een beetje bloed.Maar dan denk ik het was toch nodig.

Yes, I recommend this product

This review was made for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Yes, I recommend this product

This review was made for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss

Sign up to the Philips newsletter for exclusive offers

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.

I would like to receive promotional communications – based on my preferences and behaviour – about Philips products, services, events and promotions. I can easily unsubscribe at any time!

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.