2 year warranty
Discontinued
HX8141
3.6
of 5
55
Reviews
Kit70
02/10/2012
United Kingdom
Very effective especially when combined with brushing. Smart smooth design with a good battery life.
Easy to use, ergonomics allow simple access to all of the bite. Fluid reservoir just right capacity for single daily treatment
Yes, I recommend this product
This review was made for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Yes, I recommend this product
This review was made for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Shua
11/02/2014
Nederland
Eigenschappen goed, duurzaamheid slecht
Werkt prima, gemakkelijke bediening; wel lippen sluiten! Jammergenoeg al de tweede die te vroeg 'op' is. Bij batterij verwijderen ontdekt dat er water, drab in het motordeel zit. De bovenste drukknop was dichtgeslibd met een zwarte 'koek'laag. Absoluut niet waterdicht!
This review was made for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
This review was made for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
senna2011
23/06/2013
Nederland
werkt goed
Het grote voordeel is,als je tanden niet zo mooi recht staan als in alle tandpastareclames .en je floss-draadje constant vast zit dat je met de floss er wel tussen komt.Alleen moet je niet schrikken als je tandvlees de eerste keren een beetje bloed.Maar dan denk ik het was toch nodig.
Yes, I recommend this product
This review was made for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss
Yes, I recommend this product
This review was made for AirFloss HX8141 Sonicare AirFloss