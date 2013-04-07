2 year warranty
Discontinued
Sound that fits your home
Take pleasure in music from multiple sources — from MP3-CDs and radio, to portable devices via USB Direct and MP3 Link. This Philips micro-music system also features wOOx technology for deep bass and comes with stylish wall-mount options.
40 W
Simply tune into the station that you want to preset, then press and hold the preset button to memorise the frequency. With preset radio stations that can be stored, you can quickly access your favourite radio station without having to manually tune the frequencies each time.
The perfect combination of a slim and versatile design, your Philips audio system is cleverly designed to blend into your living space. The base of the audio system is a stand so the system can sit securely and nicely on any shelf or cabinet. When wall mounted you have all the same flexibility of the freestanding stand.
A motorised sliding front door adds even more panache to the already sleek design of this system. The stylish yet functional door housing the disc slides up and down vertically in a smooth motion at the touch of a button whenever you feel like changing your music selection. Just sit back and enjoy the dynamic sound performance while watching the disc play through the transparent window.
3.5
of 5
2
Reviews
100%
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Tintin
07/04/2013
France
Très bonne micro chaine au style intemporel
Cette micro chaine est d'une qualité nettement supérieure aux stations d'accueil de la marque que l'on trouve à peu près partout dans le commerce. Le son est net, clair et profond, sans vibration de l'ensemble mais il ne faut pas s'attendre, fort heureusement, à un torrent de basses. Elle dispose de toutes les fonctions utiles que l'on est en droit d'exiger : - Lecteur CD qui lit aussi bien les CDR que les CDRW, qu'ils soient en Wave ou en MP3. - Radio RDS suffisamment sensible pour bien capter même dans les zones de mauvaise réception. - Port USB qui permet de se faire facilement ses playlist sans avoir recours aux appareils onéreux de la marque à la pomme. - Entée auxiliaire qui permet quand même de les connecter mais tout aussi bien son téléphone que son ordinateur. Pleine de qualité, cette micro chaine qui peut s’accrocher facilement au mur, mérite quand même quelques améliorations tant dans la navigation et l’affichage qui aurait mérité d'être plus grand que pour certaines fonctions absentes comme le Bluetooth ou l'USB direct si pratique...
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This review was made for MCM3050 Microchaîne
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kikinhojaen
06/03/2013
España
Bien, menos antena
La verdad, buen diseño y maginifico sonido, suena alto, fuerte y nitido en reprducciones de cd, usb, mp3, etc. Pero la antena para radio no funciona bien, es tan solo un hilo y va fatal para la mayoria de emisoras.
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This review was made for MCM3050 Microcadena
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