2 year warranty
Discontinued
PRO6105BK/00
8.6 mm drivers/closed-back
integrated mic
Black
In Ear
Take a call, pause your playlist. All without touching your smartphone. The built-in mic with echo cancellation keeps sound clear when you're talking. When you're listening to music and podcasts, perfectly tuned neodymium acoustic drivers deliver clear, detailed sound.
Love your high-resolution streaming service? Hear more with these Hi-Res Audio headphones. Capable of reproducing high frequencies of up to 40 kHz, they'll give you more detail when you're on the move.
An oval acoustic tube and three sizes of interchangeable rubber earbud covers create a perfect seal. Enjoy all-day listening comfort and excellent passive noise isolation.
4.0
of 5
1
Review
100%
recommend this product
Miko957
22/12/2019
France
Pas mal
Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.
Pros
Aigu, clarté
Cons
Basse
Yes, I recommend this product
This review was made for 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro
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