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6000 seriesIn-ear headphones with mic

PRO6105BK/00

4
| (1) Review | 100% recommend this product
Perfectly clear
When clear sound is all you need. From playlist to podcast to call, these wired in-ear headphones get it right. They're also Hi-Res Audio compatible: if you're listening to your favourite high-resolution streaming service, you'll hear more.
See all benefits

Perfectly clear

  • 8.6 mm drivers/closed-back

  • integrated mic

  • Black

  • In Ear

Built-in mic with echo cancellation for clear audio

Take a call, pause your playlist. All without touching your smartphone. The built-in mic with echo cancellation keeps sound clear when you're talking. When you're listening to music and podcasts, perfectly tuned neodymium acoustic drivers deliver clear, detailed sound.

Hi-Res Audio. Hear more

Love your high-resolution streaming service? Hear more with these Hi-Res Audio headphones. Capable of reproducing high frequencies of up to 40 kHz, they'll give you more detail when you're on the move.

3 interchangeable rubber earbud covers. Comfortable fit

An oval acoustic tube and three sizes of interchangeable rubber earbud covers create a perfect seal. Enjoy all-day listening comfort and excellent passive noise isolation.

Technical specifications

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Reviews

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4.0

of 5

1

Review

100%

recommend this product

5
3
2
1

22/12/2019

France

France

Pas mal

Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.

Pros

Aigu, clarté

Cons

Basse

Yes, I recommend this product

This review was made for 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

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This review was made for 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

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