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Discontinued

Wireless hi-fi headphones

SBCHC8440/00

4.3

| (10) Reviews | 100% recommend this product

Wireless music

Just imagine, no hassles with cables and the freedom to move around and enjoy your music with quality FM wireless stereo headphones.

See all benefits

Rechargeable

Wireless music

  • FM transmission

  • Rechargeable

3-way adjustment for a better fit and bass performance

Enjoy a comfortable fit and experience better bass performance thanks to the three-way adjustable ear shells that fit naturally around your ears.

Lightweight design improves comfort for prolonged use.

The durable, lightweight quality materials of these Philips headphones enhance comfort for extended wear.

ALC helps prevent audible distortion of input signals

This smart electronic circuit ensures that the audio input level is automatically adjusted to the right level, preventing distortion and preserving your listening enjoyment.

Technical specifications

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Reviews

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4.3

of 5

10

Reviews

100%

recommend this product

3
2
1

11/12/2021

Nederland

Nederland

fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van

prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is

Pros

alles

Cons

geen

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This review was made for SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Date of Use 2019-12-11

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Date of Use 2019-12-11

11/10/2012

France

France

très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge

cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix

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16/10/2011

France

France

Un très bon produit

J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.

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