2 year warranty
Discontinued
SBCHC8440/00
Wireless music
Just imagine, no hassles with cables and the freedom to move around and enjoy your music with quality FM wireless stereo headphones.
FM transmission
Rechargeable
Enjoy a comfortable fit and experience better bass performance thanks to the three-way adjustable ear shells that fit naturally around your ears.
The durable, lightweight quality materials of these Philips headphones enhance comfort for extended wear.
This smart electronic circuit ensures that the audio input level is automatically adjusted to the right level, preventing distortion and preserving your listening enjoyment.
4.3
of 5
10
Reviews
100%
recommend this product
11/12/2021
Nederland
fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van
prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is
Pros
alles
Cons
geen
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This review was made for SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Date of Use 2019-12-11
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Date of Use 2019-12-11
chatoune971
11/10/2012
France
très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge
cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix
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Thibault
16/10/2011
France
Un très bon produit
J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.
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