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Philips AventSCF244/00 ultra air pacifier

SCF244/00

3.1

| (17) Reviews

See all benefits
4 extra-large air holes

4 extra-large air holes

ultra air is designed to allow maximum air flow, so your baby's sensitive skin can breathe.

Skin stays drier while soothing

Skin stays drier while soothing

Your little one's skin stays drier while soothing, thanks to this soother's breathable design, which creates a maximum air flow.

Rounded edges for comfortable soothing

Rounded edges for comfortable soothing

The ultra air shield is lightweight and features rounded edges for your baby's comfort.

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Reviews

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3.1

of 5

17

Reviews

12/07/2021

Nederland

Nederland

Prima apparaat, werkt waar het voor moet werken

Heb het apparaat nu zo'n twee jaar en het zorgt voor frisse lucht in huis. Het filter FY 2420 heb ik driemaal vernieuwd FY 2422 eenmaal Het apparaat staat continu aan. Ik zie en hoor dat het zijn werk prima doet.

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This review was made for Origineel vervangend filter FY2422/30 met NanoProtect HEPA

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22/11/2024

Deutschland

Deutschland

Super

Ich benutze den Luftfilter nun schon seit über einem halben Jahr und bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Das Gerät inklusive der Filter sind einfach in der Handhabung und die Filter tun das was sie nun mal tun sollen. Die Luft filtern! Habe zuhause einen Hund und habe das Gerät im Schlafzimmer stehen und permanent eingeschaltet.

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14/07/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät- einwandfrei

Eigentlich habe ich mir den Luftreiniger zwecks meines Hundes angeschaft- dieser leidet im Frühling immer unter einer Pollenallergie. Hinzu kommt jetzt noch, dass ein neues Familienmitgled allergisch auf meinen Hund reagiert. In beiden Fällen leistet der Luftreiniger beste Arbeit. Symptome sind dank des Luftreinigers weg Ebenso in der Corona Krise - Infizierte und Gerät in einem Raum und schon hat man eine Sorge weniger. Gerät läuft regelmässig und die Luft ist rein. Möchte ihn nicht missen

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This review was made for Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

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