2 year warranty
Discontinued
SCF654/27
2 pieces
Fast flow
6m+
The wide, breast-shaped teat promotes natural latch-on similar to the breast, making it easy for your baby to combine breast and bottle feeding.
Petals inside the teat increase softness and flexibility without teat collapse. Your baby will enjoy a more comfortable and contented feed.
Innovative twin valve designed to reduce colic and discomfort by venting air into the bottle and not baby's tummy.
2.9
of 5
31
Reviews
yavitari
09/09/2016
Deutschland
Bin super zufrieden
Unser Spatz nimmt keine anderen Produkte ausser die von Avent. Wir sind mit den Saugern super zufrieden, keine Luftschlucken und die Nahrung rutscht ohne weitere Problem durch den Sauger. Leichte Reinigung.
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF656/27 Natural-Sauger
Yes, I recommend this product
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Guitarero82
14/04/2014
Deutschland
So sollen Neuerungen sein!
Unsere erste Avent-Naturally Flasche bekamen wir im Krankenhaus als "Willkommens-Geschenk" für unsere Kleine. Sie hat von Anfang an die Flasche sehr gut angenommen und der Wechsel zwischen Brust und Flasche war überhaupt kein Problem... Was mich hier etwas irritiert, sind die Aussagen über komplizierte Saugerwechsel, undichte Flaschen und dergleichen. Die Flaschen sind wunderbar einfach zu benutzen und unserer Meinung nach toll designt. Saugerwechselprobleme wie sie hier teilweise beschrieben sind gab es bei uns nicht. Sehr intuitiv und wie schon gesagt einfach! Ebenso ist die Dichtigkeit der Flasche mit "Hervorragend" zu bewerten. Nach etlichen harten Funktionsprüfungen durch unsere kleine Cheftesterin ist die Flasche immernoch wie neu und 100% dicht!!! Wenn was nicht geht, liegt es meistens an dem, der es benutzt!;-) Von uns ganz klare Kaufempfehlung.
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF654/27 Natural-Sauger
Yes, I recommend this product
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Papa2013
14/04/2014
Deutschland
So sollen Neuerungen sein!
Unsere erste Avent-Naturally Flasche bekamen wir im Krankenhaus als "Willkommens-Geschenk" für unsere Kleine. Sie hat von Anfang an die Flasche sehr gut angenommen und der Wechsel zwischen Brust und Flasche war überhaupt kein Problem... Was mich hier etwas irritiert, sind die Aussagen über komplizierte Saugerwechsel, undichte Flaschen und dergleichen. Die Flaschen sind wunderbar einfach zu benutzen und unserer Meinung nach toll designt. Saugerwechselprobleme wie sie hier teilweise beschrieben sind gab es bei uns nicht. Sehr intuitiv und wie schon gesagt einfach! Ebenso ist die Dichtigkeit der Flasche mit "Hervorragend" zu bewerten. Nach etlichen harten Funktionsprüfungen durch unsere kleine Cheftesterin ist die Flasche immernoch wie neu und 100% dicht!!! Wenn was nicht geht, liegt es meistens an dem, der es benutzt!;-) Von uns ganz klare Kaufempfehlung.
Yes, I recommend this product
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0% BPA, following EU regulation 10/2011