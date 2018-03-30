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  • Ideal for Gentle Drinkers
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Philips Avent Baby Bottle TeatsNatural Teat

SCF657/27

4.3
| (3) Reviews | 100% recommend this product
Ideal for Gentle Drinkers
Ideal for gentle drinkers who may not have strong sucking power. Wide, breast-shaped teat promotes natural latch-on so you can easily combine with breastfeeding. Use with the Philips Avent Natural bottle.
See all benefits
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Ideal for gentle drinkers

Ideal for Gentle Drinkers

  • 0m+

  • 2 pack

Designed to reduce colic

Designed to reduce colic

The teat is designed to reduce feeding issues by venting air away from your baby's tummy.

Natural latch-on thanks to wide, breast-shaped teat

Natural latch-on thanks to wide, breast-shaped teat

The wide, breast-shaped teat promotes a natural latch-on similar to the breast, making it easy for your baby to combine breast and bottle feeding.

Soft teat designed to mimic the feel of the breast

Soft teat designed to mimic the feel of the breast

The teat has an ultra soft texture, designed to mimic the feel of the breast.

Technical specifications

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Reviews

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4.3

of 5

3

Reviews

100%

recommend this product

4
2
1

30/03/2018

France

France

Une réussite

Je donne uniquement du lait maternel a ma fille par biberon et j'ai essayé de nombreuses tétines a débit lent et celle ci a vraiment un débit lent. Le lait maternel a la particularité d'être plus liquide que le lait artificiel donc si le trou de la tétine est trop gros le bébé s'étouffe, je donne le débit nouveau né à mon bébé de 5 mois, il se sent à l'aise et pour une fois il boit rapidement. A noter qu'avant elle faisait 4 rots pour un biberon de 200 ml et la seulement 1 seul en fin de biberon. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé LE BIBERON IDEAL. Merci

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This review was made for Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

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22/03/2017

België

België

Très bonne tetine

très bonne tètine moi j'alterne entre biberon et le sein parce que bébé a pas asser de lait au sein mais aucune complication a passer entre les deux .

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04/06/2018

France

France

produit très bien étudié

les tétines ont tout de suite été accepté par ma fille née prématuré, elle n'arrivait pas a boire avec celle de la maternité, et avec celle-ci impeccable. Gros soucis, après seulement 10 jours d'utilisation le trou de la tétine s'agrandit (peut être dû au nettoyage), et donc le débit devient plus important, donc inutilisable aujourd'hui. et aucune garantit ne fonctionne....au vu du prix pas très acceptable

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Disclaimers

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 