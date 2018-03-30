2 year warranty
0m+
2 pack
The teat is designed to reduce feeding issues by venting air away from your baby's tummy.
The wide, breast-shaped teat promotes a natural latch-on similar to the breast, making it easy for your baby to combine breast and bottle feeding.
The teat has an ultra soft texture, designed to mimic the feel of the breast.
4.3
of 5
3
Reviews
100%
recommend this product
Emma13013
30/03/2018
France
Une réussite
Je donne uniquement du lait maternel a ma fille par biberon et j'ai essayé de nombreuses tétines a débit lent et celle ci a vraiment un débit lent. Le lait maternel a la particularité d'être plus liquide que le lait artificiel donc si le trou de la tétine est trop gros le bébé s'étouffe, je donne le débit nouveau né à mon bébé de 5 mois, il se sent à l'aise et pour une fois il boit rapidement. A noter qu'avant elle faisait 4 rots pour un biberon de 200 ml et la seulement 1 seul en fin de biberon. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé LE BIBERON IDEAL. Merci
Yes, I recommend this product
This review was made for Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural
Yes, I recommend this product
This review was made for Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural
ZAKARÏA
22/03/2017
België
Très bonne tetine
très bonne tètine moi j'alterne entre biberon et le sein parce que bébé a pas asser de lait au sein mais aucune complication a passer entre les deux .
Yes, I recommend this product
This review was made for Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural
Yes, I recommend this product
This review was made for Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural
steven45
04/06/2018
France
produit très bien étudié
les tétines ont tout de suite été accepté par ma fille née prématuré, elle n'arrivait pas a boire avec celle de la maternité, et avec celle-ci impeccable. Gros soucis, après seulement 10 jours d'utilisation le trou de la tétine s'agrandit (peut être dû au nettoyage), et donc le débit devient plus important, donc inutilisable aujourd'hui. et aucune garantit ne fonctionne....au vu du prix pas très acceptable
Yes, I recommend this product
This review was made for Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural
Yes, I recommend this product
This review was made for Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.