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  • Keeps drinks fresh for longer
  • Keeps drinks fresh for longer

Discontinued

Philips AventInsulated Cup

SCF670/01

3.7
| (3) Reviews
Keeps drinks fresh for longer
The Philips Avent Insulated Cup is ideal for out and about. This stylish animal themed cup keeps drinks fresh for longer. Includes a bite resistant spout and a non-spill valve.
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brand recommended by mums worldwide1

Non-spill bite resistant spout

Keeps drinks fresh for longer

  • 260 ml

  • 12 m+

Ideal for out and about, keeps drinks fresh

Ideal for out and about, keeps drinks fresh

This stylish cup helps keep your toddler’s drink fresh for longer when out and about

Non-spill spout with patented valve

Non-spill spout with patented valve

Patented valve controls flow to avoid spillage, even if held upside down or if left on its side.

Faster flow and bite resistant spout

Faster flow and bite resistant spout

Spout is designed to be bite resistant with a faster flow and the cup has larger capacity for active toddlers

Technical specifications

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Reviews

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3.7

of 5

3

Reviews

4
3
2

13/10/2011

Nederland

Nederland

Deze beker lekt echt niet

Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

12/07/2013

France

France

SUPER PRODUIT

C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF670/01 Tasse Fraîcheur

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF670/01 Tasse Fraîcheur

13/03/2012

Nederland

Nederland

heel slecht

In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.

This review was made for SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

This review was made for SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

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Disclaimers

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Not interchangeable with other Philips Avent Toddler Cups