2 year warranty
Discontinued
Encourages eating through fun learning
Philips Avent toddler divider plate SCF702/00 for your child's development stages
White
4.0
of 5
3
Reviews
100%
recommend this product
CoPo
04/04/2013
France
excellent
L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
pookie
04/04/2013
France
Verified buyer
excellent
L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Laura
17/08/2012
Italia
I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi
I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)
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