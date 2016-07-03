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Discontinued

Philips AventToddler 2-bowl set 6m+

SCF708/00

3
| (3) Reviews
Encourages eating through fun learning
Philips Avent toddler bowl set SCF708/00 for your child's development stages
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Bowl set designed for toddlers

Encourages eating through fun learning

  • White

Developed with a leading child psychologist

Developed with a leading child psychologist

0% BPA

Suitable for microwave

Technical specifications

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Reviews

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3.0

of 5

3

Reviews

4
2

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Verified buyer

Niedlich und praktisch

Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

23/08/2012

Nederland

Nederland

Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...

Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!

This review was made for SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

This review was made for SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

01/09/2013

Italia

Italia

si è rovinato dopo i primi utilizzi

dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi

This review was made for SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

This review was made for SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8139 users of mother and child care brands and products in 2024. 