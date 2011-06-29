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Discontinued

Philips AventToddler mealtime set 6m+

SCF716/00

4.1
| (19) Reviews | 83% recommend this product
Encourages eating through fun learning
Philips Avent baby mealtime set SCF716/00 for your child's development stages
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Mealtime set for toddlers

Encourages eating through fun learning

  • BPA-Free

Developed with a leading child psychologist

Developed with a leading child psychologist

0% BPA

Easy-clean and dishwasher safe

Technical specifications

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Reviews

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4.1

of 5

19

Reviews

83%

recommend this product

2

29/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

11/12/2014

Nederland

Nederland

Hele handige set, voor alle hapjes en maaltijden geschikt!

Deze set is heel handig, voor alle hapjes en maaltijden. De vakjes op het bord zijn alleen wat onhandig voor een boterham. De anti slip werkt heel goed op de plastic kinderstoel, daardoor blijft het erg goed staan. Ook de bestekset is goed om te laten wennen aan een vork en het eten is makkelijk van de lepel af te krijgen.

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

30/11/2014

Nederland

Nederland

een ontzettend leuke set

Dit is echt een ontzettend leuke set om in huis te hebben! Het design is erg fraai en het is leuk om samen met je kindje te ontdekken wat er allemaal te zien is op het bordje en de kommetjes. Het enige minpuntje qua design vind ik de pinguin op het vorkje. Die komt echt nergens op het bodje of de kommetjes terug. Verder is de set erg handig in gebruik ik gebruik alle verschillende onderdelen. Voor ontbijt, toetje en avondeten. Als enige minpuntje van deze set vond ik het receptenboekje (staat speciaal aangegeven op de buitenkant inclusief receptenboekje!) 3 recepten! Dat kun je niet echt een receptenboekje noemen.

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8139 users of mother and child care brands and products in 2024. 