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  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm
  • Supports baby's individual drinking rhythm

Philips Avent Natural ResponseAnti-colic flow 5 teats

SCY965/02

4.8
| (22) Reviews | 100% recommend this product
Supports baby's individual drinking rhythm
The Natural Response Teat releases milk only when the baby actively drinks. Babies can drink, swallow and breathe using their natural rhythm, like on the breast. Making it easy to combine breast and bottle feeding.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

A teat that works like a breast

Supports baby's individual drinking rhythm

  • Natural Response Teat

  • 2 pieces

  • Extra-Fast Flow 5 Teat

Teat releases milk when baby actively drinks

Teat releases milk when baby actively drinks

The Natural Response Teat works with your baby's natural feeding rhythm, making it easy to combine breast feeding and bottle feeding. The teat has a unique opening which only releases milk when the baby actively drinks. So when they pause to swallow and breathe, the milk pauses too.

Natural latch on with breast-shaped teat

Natural latch on with breast-shaped teat

The wide, soft and flexible teat is designed to mimic the shape and feel of a breast, helping the baby to latch on and feed comfortably.

Designed to reduce colic and discomfort

Designed to reduce colic and discomfort

Anti-colic valve is designed to keep air away from baby's tummy during feeding, to help reduce colic and discomfort.

Technical specifications

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Reviews

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4.8

of 5

22

Reviews

100%

recommend this product

3
2
1

11/06/2023

Nederland

Nederland

Prima nieuwe speentjes

We hebben de nieuwe flesspeen 6m+ van Philips getest in combinatie met de nieuwe Avent fles. Het is even wennen geweest voor mijn kleindochter, omdat ze zelf iets meer moeite moet doen voor haar melk, vergeleken met de andere spenen die ze op haar fles had, maar ze is er redelijk snel aan gewend geraakt gelukkig. Een extra voordeel van deze speentjes is dat er niet zomaar melk uitstroomt als je de fles ondersteboven houdt.

Yes, I recommend this product

This review was made for Natural Response SCY965/02 Speen

Yes, I recommend this product

This review was made for Natural Response SCY965/02 Speen

06/06/2023

Nederland

Nederland

Fijn speentje, voor een natuurlijke overgang

Dit speentje is erg fijn. Onze kleine heeft het gebruikt in combinatie met borstvoeding. Dat is ons erg goed bevallen en maakte een natuurlijke overgang naar flesvoeding makkelijk. Ook de kwaliteit is prima. Ook na vaak reinigen blijft het van perfecte kwaliteit.

Pros

Kwaliteit, natuurlijk overgang

Cons

Geen

Yes, I recommend this product

This review was made for Natural Response SCY965/02 Speen

Yes, I recommend this product

This review was made for Natural Response SCY965/02 Speen

20/05/2023

Nederland

Nederland

Fijne speen

Voor mijn zoon was ik opzoek naar een speen die goed te combineren was met borstvoeding. Na lang zoeken kwam ik bij deze terecht. Echt superfijn. Mijn kindje pakte het na een aantal dagen wenen eigenlijk goed op. De speen is te vergelijken met een tepel. Voor een baby die enkel de borst kent, is dit een mooie uitkomst. De toevoersnelheid is prima. Hierdoor drinkt hij op een natuurlijke manier. Er zitten 2 spenen in na een tijdje moet het vervangen worden omdat de speen dan te slap wordt. Je hebt dus altijd een achter de hand liggen voor als het nodig is. De speen is erg goed schoon te maken. In de handleiding staat precies hoe het gebruikt moet worden. Je kan het bijna op elke Avent fles gebruiken. Dit vind ik erg handig. Ook voor de volledige flesvoeding lijkt me dit een prettige fles. Het heeft een mooi design en de inhoud is precies geschikt voor mijn kind van 6 maanden. Het is zeker een aanrader.

Pros

goede toevoersnelheid

Yes, I recommend this product

This review was made for Natural Response SCY965/02 Speen

Yes, I recommend this product

This review was made for Natural Response SCY965/02 Speen

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Disclaimers

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Compared to previous packaging.

  2. Based on global annual sales of teat packs, using the net weight of the plastic teat case.

  3. 0% BPA, following EU regulation 10/2011.