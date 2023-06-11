2 year warranty
Natural Response Teat
2 pieces
Extra-Fast Flow 5 Teat
The Natural Response Teat works with your baby's natural feeding rhythm, making it easy to combine breast feeding and bottle feeding. The teat has a unique opening which only releases milk when the baby actively drinks. So when they pause to swallow and breathe, the milk pauses too.
The wide, soft and flexible teat is designed to mimic the shape and feel of a breast, helping the baby to latch on and feed comfortably.
Anti-colic valve is designed to keep air away from baby's tummy during feeding, to help reduce colic and discomfort.
4.8
of 5
22
Reviews
100%
recommend this product
ASYM
11/06/2023
Nederland
Part of promotion
Prima nieuwe speentjes
We hebben de nieuwe flesspeen 6m+ van Philips getest in combinatie met de nieuwe Avent fles. Het is even wennen geweest voor mijn kleindochter, omdat ze zelf iets meer moeite moet doen voor haar melk, vergeleken met de andere spenen die ze op haar fles had, maar ze is er redelijk snel aan gewend geraakt gelukkig. Een extra voordeel van deze speentjes is dat er niet zomaar melk uitstroomt als je de fles ondersteboven houdt.
Yes, I recommend this product
This review was made for Natural Response SCY965/02 Speen
Yes, I recommend this product
This review was made for Natural Response SCY965/02 Speen
RD020
06/06/2023
Nederland
Part of promotion
Fijn speentje, voor een natuurlijke overgang
Dit speentje is erg fijn. Onze kleine heeft het gebruikt in combinatie met borstvoeding. Dat is ons erg goed bevallen en maakte een natuurlijke overgang naar flesvoeding makkelijk. Ook de kwaliteit is prima. Ook na vaak reinigen blijft het van perfecte kwaliteit.
Pros
Kwaliteit, natuurlijk overgang
Cons
Geen
Yes, I recommend this product
This review was made for Natural Response SCY965/02 Speen
Yes, I recommend this product
This review was made for Natural Response SCY965/02 Speen
AYA16
20/05/2023
Nederland
Part of promotion
Fijne speen
Voor mijn zoon was ik opzoek naar een speen die goed te combineren was met borstvoeding. Na lang zoeken kwam ik bij deze terecht. Echt superfijn. Mijn kindje pakte het na een aantal dagen wenen eigenlijk goed op. De speen is te vergelijken met een tepel. Voor een baby die enkel de borst kent, is dit een mooie uitkomst. De toevoersnelheid is prima. Hierdoor drinkt hij op een natuurlijke manier. Er zitten 2 spenen in na een tijdje moet het vervangen worden omdat de speen dan te slap wordt. Je hebt dus altijd een achter de hand liggen voor als het nodig is. De speen is erg goed schoon te maken. In de handleiding staat precies hoe het gebruikt moet worden. Je kan het bijna op elke Avent fles gebruiken. Dit vind ik erg handig. Ook voor de volledige flesvoeding lijkt me dit een prettige fles. Het heeft een mooi design en de inhoud is precies geschikt voor mijn kind van 6 maanden. Het is zeker een aanrader.
Pros
goede toevoersnelheid
Yes, I recommend this product
This review was made for Natural Response SCY965/02 Speen
Yes, I recommend this product
This review was made for Natural Response SCY965/02 Speen
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Compared to previous packaging.
Based on global annual sales of teat packs, using the net weight of the plastic teat case.
0% BPA, following EU regulation 10/2011.