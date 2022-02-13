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Discontinued

Shaver S9000 PrestigeReplacement shaving heads

SH98/70

3.9
| (38) Reviews
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Within two years, your shaver heads cut 9 million hairs on your face. Replace the shaver heads and get back to 100% performance. Compatible with the Series 9000 Prestige.
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Change heads every 2 years for the best results

Reset your shaver to new

  • NanoTech Precision Blades

  • Fits SP981X, SP982X and SP986X

Replacement heads for S9000 Prestige

Replacement heads for S9000 Prestige

SH98 replacement heads are compatible with all Shavers S9000 Prestige with rounded shape heads (SP981X, SP982X and SP986X). They are not compatible with the angular-shaped shavers S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X and SP988X), which use the successor SH91 instead. The SH91 replacement heads are compatible with all Shavers S9000 Prestige, angular- and rounded-shape heads.

Simple replacement

Simple replacement

1. Pull off the top plate of the shaving unit. 2. Replace with new shaving head bracket solution. 3. To reset the shaver, press and hold the on/off button for more than 5 seconds.

The easiest way to keep your shaver at its best

The easiest way to keep your shaver at its best

The upgraded solution makes maintaining your Philips Shaver easier than ever. This new format will allow you to install new shaving heads in just two steps, facilitating thorough cleaning of the shaver and optimising your daily shave.

Technical specifications

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Reviews

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3.9

of 5

38

Reviews

13/02/2022

Nederland

Nederland

Verified buyer

gemak

werkt goed, lekker glad geschoren, tijdige vernieuwing mesjes

Pros

goede service

Cons

geen

This review was made for Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden

This review was made for Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden

07/03/2021

Nederland

Nederland

TOP!

Ik ben nu 2 jaar in het bezit van de S9000 Prestige, maar wat een verschil met mijn vorige scheerapparaten zeg! altijd of last van irritatie, of dat het nooit helemaal glad werd... met dit apparaat van beide problemen verlost. inmiddels nieuwe scheerkoppen in de bestelling, want we willen dit natuurlijk graag zo houden. TOPPRODUCT!!! DE ALLERBESTE!

Pros

Scheert superglad, Maakt nauwelijks geluid, Geen huidirritatie

Cons

geen

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden

02/11/2020

Nederland

Nederland

Verified buyer

Simply the best!

Ik heb zo'n beetje alle merken en types elektrische scheerapparaten gekocht, inclusief de vaak als beste door de Consumentenbond geteste apparaten. Vaak bleken deze na verloop van tijd toch een teleurstelling. Dat was ook soms het geval met de voorlopers van deze Philips Shaver S9000 Prestige. Ook prima scheermachientjes, maar het probleem daarbij was dat de scheerkop na enige tijd los begon te raken.... Maar niets van dit soort irritaties bij deze S9000 Prestige. Daar is ook dat laatste probleempje perfect opgelost. De scheerkop zit muurvast, ook na een jaar intensief gebruik. Verder gaf dit systeem altijd al de beste scheerprestaties met de minste huidirritatie, Dus vandaar de titel van mijn review: "Simply the best". Er is op dit moment volgens mij niks beters beschikbaar als je een elektrisch scheerapparaat zoekt.

Pros

Uitstekend scheerresultaat, robuuste machine, krachtige motor, draadloos opladen

Cons

Dat je het elke dag moet doen....

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden

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