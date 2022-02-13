2 year warranty
Discontinued
SH98/70
NanoTech Precision Blades
Fits SP981X, SP982X and SP986X
SH98 replacement heads are compatible with all Shavers S9000 Prestige with rounded shape heads (SP981X, SP982X and SP986X). They are not compatible with the angular-shaped shavers S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X and SP988X), which use the successor SH91 instead. The SH91 replacement heads are compatible with all Shavers S9000 Prestige, angular- and rounded-shape heads.
1. Pull off the top plate of the shaving unit. 2. Replace with new shaving head bracket solution. 3. To reset the shaver, press and hold the on/off button for more than 5 seconds.
The upgraded solution makes maintaining your Philips Shaver easier than ever. This new format will allow you to install new shaving heads in just two steps, facilitating thorough cleaning of the shaver and optimising your daily shave.
3.9
of 5
38
Reviews
Hoekenburg
13/02/2022
Nederland
Verified buyer
gemak
werkt goed, lekker glad geschoren, tijdige vernieuwing mesjes
Pros
goede service
Cons
geen
This review was made for Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden
This review was made for Shaver S9000 Prestige SH98/70 Vervangende scheerhoofden
Luppien
07/03/2021
Nederland
TOP!
Ik ben nu 2 jaar in het bezit van de S9000 Prestige, maar wat een verschil met mijn vorige scheerapparaten zeg! altijd of last van irritatie, of dat het nooit helemaal glad werd... met dit apparaat van beide problemen verlost. inmiddels nieuwe scheerkoppen in de bestelling, want we willen dit natuurlijk graag zo houden. TOPPRODUCT!!! DE ALLERBESTE!
Pros
Scheert superglad, Maakt nauwelijks geluid, Geen huidirritatie
Cons
geen
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden
02/11/2020
Nederland
Verified buyer
Simply the best!
Ik heb zo'n beetje alle merken en types elektrische scheerapparaten gekocht, inclusief de vaak als beste door de Consumentenbond geteste apparaten. Vaak bleken deze na verloop van tijd toch een teleurstelling. Dat was ook soms het geval met de voorlopers van deze Philips Shaver S9000 Prestige. Ook prima scheermachientjes, maar het probleem daarbij was dat de scheerkop na enige tijd los begon te raken.... Maar niets van dit soort irritaties bij deze S9000 Prestige. Daar is ook dat laatste probleempje perfect opgelost. De scheerkop zit muurvast, ook na een jaar intensief gebruik. Verder gaf dit systeem altijd al de beste scheerprestaties met de minste huidirritatie, Dus vandaar de titel van mijn review: "Simply the best". Er is op dit moment volgens mij niks beters beschikbaar als je een elektrisch scheerapparaat zoekt.
Pros
Uitstekend scheerresultaat, robuuste machine, krachtige motor, draadloos opladen
Cons
Dat je het elke dag moet doen....
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver S9000 Prestige SH98/80 Vervangende scheerhoofden