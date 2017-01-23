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  • Wireless freedom, powerful sound
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Discontinued

Bluetooth headset

SHB5250WT/00

3.1
| (76) Reviews
Wireless freedom, powerful sound
Designed for wireless freedom on the go, these Philips MyJam FreshTones BT earphones feature 14.2 mm drivers for big bass and optimal fit designed around ear geometry.
See all benefits

Designed to fit ear geometry

Wireless freedom, powerful sound

  • 14.2 mm drivers/open-back

  • Ear bud

  • Flat cable

Flex-grip cable relief enhances durability and connectivity

Using a rubberised Flex-grip cable relief between the headphones and the cable, the connection is protected from damage through repeated bending extending its life.

14.2-mm (0.6") speaker drivers for powerful sound and rich bass

14.2-mm (0.6") speaker drivers for powerful sound and rich bass

Quality 14.2-mm (0.6") speaker drivers with a bass vent design on the earphones for rich bass.

Powerful magnets enhance bass performance

Technical specifications

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Reviews

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3.1

of 5

76

Reviews

23/01/2017

Nederland

Nederland

Een superfijne set oortjes voor overal gebruik!

Deze oortjes zijn zeer fijn om te dragen. De geluidskwaliteit is subliem! Alleen jammer dat ze soms niet blijven zitten. Voor volgende ontwerpen misschien van die vleugeltjes?

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This review was made for SHB5250WT Bluetooth-headset

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This review was made for SHB5250WT Bluetooth-headset

25/01/2021

Deutschland

Deutschland

Geiler Sound

Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein

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This review was made for SHB5250WT Bluetooth-Headset

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09/03/2018

Deutschland

Deutschland

Super

Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound

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This review was made for SHB5250BK Bluetooth-Headset

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