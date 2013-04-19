2 year warranty
Discontinued
SHC8525/00
Superb wireless music
Freedom to enjoy music around your home. With Hi-Fi sound reproduction, this stereo headphone is the ultimate in personal convenience.
Charging dock
FM transmission
The 40 mm speaker driver is made of a composite Mylar material for a highly sensitive yet powerful element that delivers sound without audible distortion.
Enjoy a comfortable fit and experience better bass performance thanks to the three-way adjustable ear shells that fit naturally around your ears.
The docking station is the most convenient way to store your receiver when not in use. At the same time, it will recharge your receiver unit and have it ready for use at any moment.
3.9
of 5
31
Reviews
Linda123
19/04/2013
Nederland
Top geluid!
Erg goede koptelefoon met een geweldig geluid voor eigenlijk elke soort muziek.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Yes, I recommend this product
This review was made for SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Jos9857
20/05/2012
Nederland
De aanduiding dat de koptelefoon accu bijna leeg is middels een flikkering van het aan lampje is prettig.
De koptelefoon heeft een aan en uit-knop die met mijn nagels alleen bereikbaar is. Het zou daarin alleen verbeterd kunnen worden. Verder is de koptelefoon zeer aanbevelings waardig. Geluid is uitstekend en de koptelefoon is makkelijk oplaadbaar in zijn basis station. Ook een verbetering zou zijn dat er een melding was van dat de accu weer vol is. Waarom kan hetgeen ik hierboven genoemd heb bij bijvoorbeeld bij een mobiele telefoon wel en bij de koptelefoon niet?
Yes, I recommend this product
This review was made for SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Yes, I recommend this product
This review was made for SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Iapi
24/03/2010
Nederland
Yes, I recommend this product
This review was made for SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Yes, I recommend this product
This review was made for SHC8525 Wireless hi-fi headphones