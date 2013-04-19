ProductsSupport

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift £10*

30-day return

  • Alternative product photograph
  • Product in-use photograph
  • Primary image
  • Alternative product photograph
  • Product in-use photograph
  • Primary image

Discontinued

Wireless hi-fi headphones

SHC8525/05

3.9

| (31) Reviews

Superb wireless music

Freedom to enjoy music around your home. With Hi-Fi sound reproduction, this stereo headphone is the ultimate in personal convenience.

See all benefits

Superb wireless music

  • Charging dock

  • FM transmission

Pre-formed ear cushions ensure a comfortable fit

The ergonomic three-dimensional ear cushion shape evenly distributes the load for a better and more comfortable fit.

40 mm speaker driver delivers sound without distortion

40 mm speaker driver delivers sound without distortion

The 40 mm speaker driver is made of a composite Mylar material for a highly sensitive yet powerful element that delivers sound without audible distortion.

3-way adjustment for a better fit and bass performance

Enjoy a comfortable fit and experience better bass performance thanks to the three-way adjustable ear shells that fit naturally around your ears.

Technical specifications

Get support for this product

Find FAQs, user manuals, safety information and tips

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
Customer opinions in the form of product and star ratings are useful for all customers. They allow you to learn more about the product and help you make a purchase decision. Any customer who has purchased a product online or in store can submit a review

3.9

of 5

31

Reviews

19/04/2013

Nederland

Nederland

Top geluid!

Erg goede koptelefoon met een geweldig geluid voor eigenlijk elke soort muziek.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Yes, I recommend this product

This review was made for SHC8525 Wireless hi-fi headphones

20/05/2012

Nederland

Nederland

De aanduiding dat de koptelefoon accu bijna leeg is middels een flikkering van het aan lampje is prettig.

De koptelefoon heeft een aan en uit-knop die met mijn nagels alleen bereikbaar is. Het zou daarin alleen verbeterd kunnen worden. Verder is de koptelefoon zeer aanbevelings waardig. Geluid is uitstekend en de koptelefoon is makkelijk oplaadbaar in zijn basis station. Ook een verbetering zou zijn dat er een melding was van dat de accu weer vol is. Waarom kan hetgeen ik hierboven genoemd heb bij bijvoorbeeld bij een mobiele telefoon wel en bij de koptelefoon niet?

Yes, I recommend this product

This review was made for SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Yes, I recommend this product

This review was made for SHC8525 Wireless hi-fi headphones

24/03/2010

Nederland

Nederland

Yes, I recommend this product

This review was made for SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Yes, I recommend this product

This review was made for SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Sign up to the Philips newsletter for exclusive offers

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.

I would like to receive promotional communications – based on my preferences and behaviour – about Philips products, services, events and promotions. I can easily unsubscribe at any time!

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.