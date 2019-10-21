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Discontinued

Earbud headphones

SHE3010RD/00

5
| (4) Reviews | 100% recommend this product
Extra bass
Philips SHE3010 headphones with soft body earbuds offer a soft, comfortable fit. Available in vibrant, eye-catching colours to match your style.
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Soft body for comfy fit

Extra bass

  • 14.8-mm drivers/open-back

  • Ear bud

Flexi-Grip design for durability

A soft, flexible part protects the cable connection from damage that otherwise would occur due to repeated bending.

Neodymium magnets enhance bass performance and sensitivity

Neodymium is the best material for producing a strong magnetic field for greater sensitivity in a voice coil, better bass response and higher overall sound quality.

Soft body ensures a comfortable fit

The transparent, rubberised headphone body moulds itself to the shape of the ear for comfortable listening.

Technical specifications

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Reviews

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5.0

of 5

4

Reviews

100%

recommend this product

4
3
2
1

21/10/2019

Nederland

Nederland

Beste oordopjes die ik ooit heb gehad!!

Beste oordopjes die ooit heb gehad. Zitten fijn in je oor, vallen er niet uit (tijdens het sporten) door rubbertje, geluid is supergoed en het wat ik fijn vind is dat ze plat zijn. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld dat ze nergens meer te krijgen zijn. Had ik dit geweten dan had ik een voorraad aangelegd. Oordopjes die ik nu gebruik (ander merk) storen tijdens het muziek luisteren en zijn stukken minder fijn dan deze Philips oordopjes. Hoop dat ze nog weer terug komen, maar ik betwijfel het :(

Pros

geluid is goed, blijven goed zitten in je oor ook tijdens het sporten, plat, prijs-kwaliteit is goed, Links en Rechts oordop

Cons

Niet meer verkrijgbaar :(

Yes, I recommend this product

This review was made for SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes

Yes, I recommend this product

This review was made for SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes

27/07/2017

Nederland

Nederland

Geweldig geluid!

Dit zijn al jaren mijn favoriete oordoppen, goed geluid, met een goede bas erin. Ik dacht onlangs over te stappen op de SHE3900, helaas heeft die lang niet zo'n goed geluid, terwijl die een keer zo duur is. Voortaan weer de vertrouwde SHE3010 opzoeken!

Yes, I recommend this product

This review was made for SHE3010PP Hoofdtelefoon met oordopjes

Yes, I recommend this product

This review was made for SHE3010PP Hoofdtelefoon met oordopjes

03/04/2025

Deutschland

Deutschland

Beste kopfhörer aller Zeiten!

Dies sind die besten kopfhörer ALLER ZEITEN! Ich nutze nur noch diese seit über 10 Jahren. Bitte wieder verkaufen auch in mehr Farben wie bspw. Rosa. Der Klang ist hervorragend! Und das aller wichtigste,...die Form. Alle anderen sind mir ständig aus den Ohren gefallen. Und ich hab so ziemlich jede Form durchprobiert. NUR diese passen perfekt in mein Ohr. Ohne zu drücken und das nach stunden, ohne rauszufallen, ohne irgendwie zu stören. Sie sind einfach rundum perfekt! Ich hab eine große Bitte an philips.... bitte macht von dieser form auch kabellose kopfhörer. BITTE! Alle anderen fallen eben raus, diese nicht. 😭🩷 Gibt bestimmt noch viele andere da draußen, mit kleinen Ohren....

Pros

Passt ins Ohr. Fallen nicht raus. Drücken nicht, auch nach mehreren Stunden nicht.

Cons

Keine

Yes, I recommend this product

This review was made for SHE3010WT Earbuds

Yes, I recommend this product

This review was made for SHE3010WT Earbuds

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  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
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