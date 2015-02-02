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Discontinued

In-ear headphones with mic

SHE3905BL/00

4.6
| (9) Reviews | 100% recommend this product
Rich bass
Enjoy music and calls in high-quality sound. Oval tube inserts come with 3 ear cap sizes for optimal fit and deep bass. Vacuum metallised housings boast sleek classy finish. Inline mic and control make hands-free phone calls convenient.
See all benefits

Music and calls sound better with oval sound tube

Rich bass

  • Blue

Soft silicone ear caps in 3 sizes for a perfect snug fit

Soft silicone ear caps in 3 sizes for a perfect snug fit

Ear caps come in a choice of 3 sizes – small, medium and large – for a personalised and perfect fit.

Inline mic and control switch between music and calls easily

Inline mic and control switch between music and calls easily

The built-in microphone lets you switch from listening to music to taking phone calls - easily, so you'll always stay connected with what matters most to you.

Compact efficient speakers for powerful sound and rich bass

Compact efficient speakers for powerful sound and rich bass

Compact efficient speakers ensure an exact fit and deliver precise sound with rich bass, ideal for your listening enjoyment.

Technical specifications

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Reviews

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Reviews

100%

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3
1

02/02/2015

Deutschland

Deutschland

Super Kopfhörer!

Ich war am Anfang skeptisch, ob diese Kopfhörer wirklich einen guten klang haben. Doch nachdem ich sie das erste mal gebraucht habe , war die anfängliche Skepsis weg. Man denkt zwar im ersten Moment wo der bass ist, aber wenn man den richtigen Equalizer hat merkt man ihn. Die Kopfhörer sind mir auch schon nass geworden. Nun kann man sagen das es reines glück war, oder die Kopfhörer wirklich etwa Wasser aushalten. nach kurzem föhnen war der Klang wieder vollständig vorhanden. Mein Fazit: Ich würde mir diese Kopfhörer jederzeit wieder kaufen

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This review was made for SHE3905PP In ear headphones with mic

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19/06/2014

Deutschland

Deutschland

SHE3905 ist ein super Produckt

Ich benutze den Phillips InEar-Kopfhörer seit April davon 6 Wochen Krankenhaus und Reha .Ich habe in der zeit sie fast jeden Tag in Gebrauch gehabt, und ich muss sagen das sie mir das leben etwas leichter gemacht haben. Super zum telefonieren sauberer klang , zum Musik oder Hörbücher einwandfrei, Sound ist einfach klasse. Zum Schluss noch der Sitz im Ohr, habe sie einfach manchmal vergessen wieder raus zu holen. :-)) das sagt woll alles

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This review was made for SHE3905WT InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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27/05/2014

Deutschland

Deutschland

Endlich einer, der passt

Durch die mitgelieferten Aufsätze findet man die optimale Passform. In Verbindung mit den ovalen Schallrohren ist ein perfekter Sitz im Ohr garantiert. Schön ist die große Markierung für rechts und links.

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This review was made for SHE3905GD InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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