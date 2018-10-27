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  • Feel it. BASS+
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Discontinued

Headphones with mic

SHE4305BK/00

3
| (2) Reviews

Available in

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Feel it. BASS+
Experience surprisingly big sound pumping out of a small, sturdy package. With speaker drivers specially tuned for big bass, Philips BASS+ earphones deliver great sound isolation and wearing stability, so you get the most out of your beats.
See all benefits

Feel it. BASS+

  • 12.2mm drivers/closed-back

  • In-ear

Powerful 12.2 mm speaker drivers

Powerful 12.2 mm speaker drivers

This is big, powerful bass that lets you really feel the beat. Powerful 12.2-mm speaker drivers blast out thumping bass from a sleek, compact package.

Ergonomic design for max comfort

Ergonomic design for max comfort

Ergonomically designed with oval and angled tubes for a comfortable, natural fit. So you can keep listening for hours in total comfort.

Remote control for hands-free calls and music

Remote control for hands-free calls and music

An easy-to-use remote control allows you to play or pause tracks and answer calls with a simple push of a button.

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Reviews

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3.0

of 5

2

Reviews

4
3
2

27/10/2018

France

France

Basses profondes et qualité de son exceptionnelle

Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.

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This review was made for SHE4305BK Casque avec Micro

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24/11/2017

France

France

package flateur..produit decevant.

rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !

This review was made for SHE4305WT Casque avec Micro

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