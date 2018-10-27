2 year warranty
Discontinued
SHE4305WT/00
12.2mm drivers/closed-back
In-ear
This is big, powerful bass that lets you really feel the beat. Powerful 12.2-mm speaker drivers blast out thumping bass from a sleek, compact package.
Ergonomically designed with oval and angled tubes for a comfortable, natural fit. So you can keep listening for hours in total comfort.
An easy-to-use remote control allows you to play or pause tracks and answer calls with a simple push of a button.
3.0
of 5
2
Reviews
Quentin03
27/10/2018
France
Basses profondes et qualité de son exceptionnelle
Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHE4305BK Casque avec Micro
Yes, I recommend this product
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moimoi25
24/11/2017
France
package flateur..produit decevant.
rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !
This review was made for SHE4305WT Casque avec Micro
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