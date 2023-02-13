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Discontinued

Kids' headphones

SHK2000PK/00

4.5
| (6) Reviews | 100% recommend this product
Kid's Best Companion
The right headphones to introduce mini music lovers to the world of sound. The clear bass and playful design is tailored for growing kids and they are tough enough to handle every situation. A volume cap of 85 dB keeps music fun yet safe.
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Sized for kids, maximum volume limited

Kid's Best Companion

  • 30 mm drivers/closed-back

  • On-ear

  • Pink & Purple

  • Volume limited &lt;85 dB

Ergonomic, adjustable headband grows with the child

Ergonomic, adjustable headband grows with the child

The simple, ergonomic headband is fully adjustable to fit any child's head comfortably and grow alongside them.

32-mm Neodymium speaker drivers deliver pure balanced sound

32-mm Neodymium speaker drivers deliver pure balanced sound

Neodymium is the best material for producing a strong magnetic field for greater sensitivity in a voice coil, better bass response and pure balanced sound quality.

Screw-free and durable design built for playing hard

Screw-free and durable design built for playing hard

Screw-free and durable design allows headphone parts to pop off and pop back into place easily.

Technical specifications

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Reviews

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4.5

of 5

6

Reviews

100%

recommend this product

4
3
1

13/02/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!

Yes, I recommend this product

This review was made for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Yes, I recommend this product

This review was made for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für Kinder

Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.

Pros

Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super

Yes, I recommend this product

This review was made for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Yes, I recommend this product

This review was made for SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

19/07/2022

Deutschland

Deutschland

Schöner Kinder-Kopfhörer

Der Kopfhörer wird von meiner Tochter regelmäßig und gern genutzt. Er hat einen schönen Klang und durch die Lautstärkebegrenzung ist er für kleine Kinder bestens geeignet. Die Farbgestaltung gefällt ebenso. Der Kopfhörer ist eine Empfehlung wert.

Pros

Klang, Lautstärkebegrenzung, Farbe

Yes, I recommend this product

This review was made for SHK2000PK Kopfhörer für Kinder

Yes, I recommend this product

This review was made for SHK2000PK Kopfhörer für Kinder

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  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.