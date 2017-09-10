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All series

  • Ultra light. Big sound.
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Discontinued

FliteHeadphones

SHL4600BK/00

5
| (2) Reviews | 100% recommend this product
Ultra light. Big sound.
Perfecting the art of simplicity, Philips Flite Aerolite headphones blend casual confidence with clean, modern lines and an ultra-slim form. Created to bring you clear sound and all-day ease of use, they can also fold compact or flat.
See all benefits

Gravity-defying headphones

Ultra light. Big sound.

  • 32-mm drivers/closed-back

  • Over-ear

  • Soft ear cushions

  • Compact folding

Flat and compact folding for easy portability

Flat and compact folding for easy portability

Flat and compact folding for easy portability.

High power 32-mm (1.3") speaker drivers for clear sound

High power 32-mm (1.3") speaker drivers for clear sound

High-power 32-mm (1.3") tilted drivers reproduce clear, crisp sound and deep, rich bass.

Enjoy music tangle free with a flat cable design

Enjoy music tangle free with a flat cable design

A flat cable keeps your headphones tangle free, while added strain relief ensures cable durability.

Technical specifications

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Reviews

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5.0

of 5

2

Reviews

100%

recommend this product

4
3
2
1

10/09/2017

Deutschland

Deutschland

Absolut empfehlenswert

"Gleichzeitig leicht und unerwartet kraftvoll" - so schafft es Philips mit den neuen Aerolite Overhead Kopfhörern zwei gegensätzliche Qualitäten miteinander zu vereinen. Mit einem schlanken Metallic-Design, dem federleichten Gewicht und tiefen, kräftigen Bässen sind sie genau die richtigen Begleiter für unterwegs. Dank der schmalen Silhouette eigenen sich die Aerolite perfekt für die alltägliche Benutzung. Die weichen, ergonomisch geformten Ohrpolster sorgen für dauerhaften Tragekomfort und lassen sich dank des Faltmechanismus schnell in jeder Tasche verstauen. Ein flaches Kabel verhindert Knoten, sodass sie jederzeit einsatzbereit sind. Leistungsstarke 32mm Lautsprechertreiber bieten einen klaren Sound und satten Bass. Mein Fazit: Hörgenuss vom Allerfeinsten zu einem top Preis. Tolle Qualität und sehr weich und angenehm zu tragen. Sie machen meine Wege, Spaziergänge und Einkäufe oder das Warten bei Arzt so viel angenehmer. Bei diesem Klang vergisst man schnell mal alles um sich herum.

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This review was made for Flite SHL4600BK Kopfhörer

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12/06/2023

France

France

Un excellent casque à petit prix !

Ce casque est tout simplement génial, il est très léger et peut être porté toute la journée sans qu'il nous gêne grâce à la forme de ses coussinets. La qualité du son est également au rendez-vous, je ne peut que le recommander !

Pros

Design épuré, pliable, léger et très ergonomique

Cons

filaire

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This review was made for Flite SHL4600WT Casque

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