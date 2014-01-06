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Discontinued

Hi-fi headphones

SHP8000/10

4.2

| (13) Reviews | 85% recommend this product

1 award

High resolution audio and perfect fit

Deluxe FloatingCushions and high-resolution sound provide the best listening experience on these Philips SHP8000 headphones

See all benefits

High resolution audio and perfect fit

  • High-resolution audio

  • Over-ear

1.6 m extension cable plus 1.4 m cable suitable for any occasion

1.6 m extension cable plus 1.4 m cable suitable for any occasion

3.5-6.3 mm adapter included

3D inner headband automatically adjusts to your head shape

3D inner headband automatically adjusts to your head shape

Technical specifications

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Awards

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Reviews

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4.2

of 5

13

Reviews

85%

recommend this product

1

06/01/2014

Nederland

Nederland

Topper!

Qua prijs/kwaliteit verhouding is dit echt een topper. Ik gebruik 'em vooral als ik elektrische gitaar speel maar ook iPod muziek komt rete strak door. Je zou niet verwachten dat voor dit budget zoveel kwaliteit geleverd wordt. Vergulden mini jackplug en verloop naar de grote jackplug. Het aankoppelbare verlengsnoer is een vinding. Als muzikant ben ik kritisch op geluid en deze Philips koptelefoon heeft mij verbaasd in positieve zin.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP8000 Hi-fi headphones

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP8000 Hi-fi headphones

19/03/2013

Nederland

Nederland

Geweldige streling voor de oren

In het begin even wennen aan deze koptelefoon. Elke muziekgenre klinkt, middels lichte aanpassing met een equalizer, perfect met deze koptelefoon. Ook is er voor de liefhebbers een mooie diepe bas te horen. Super! Deze koptelefoon is prima te gebruiken op een mobieltje, draagbaar geluidsapparatuur, PC en op je HIFI-set. Werkelijk geweldige streling voor het oor. De kabels, aansluiting zijn van stevige kwaliteit. Prettig dat er een verlengkabel bij zit. De hoofdbeugel voelt(en is), ondanks zijn gewicht, solide aan en de oorkussens, welke over je oren vallen, zijn zacht en omsluiten het oor goed en drukken lichtjes zodat de omgeving minimaal van je muziek mee kan genieten en jezelf met vol genoegen de muziek goed kan beluisteren. Luister je 'vol vermogen' naar je favoriete muziek, zal men wel voor je moeten staan wil je ze horen roepen :-) Ik ben zeer tevreden over deze aankoop. Wat mij over de streep trok was het mooie geluid, pasvorm en de solide bouw icm met de prijs.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP8000 Hi-fi headphones

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP8000 Hi-fi headphones

05/02/2013

Nederland

Nederland

Goed in alle regionen

Uitstekende bass zonder te overdrijven en prima mid en hoge tonen

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP8000 Hi-fi headphones

Yes, I recommend this product

This review was made for SHP8000 Hi-fi headphones

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