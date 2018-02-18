2 year warranty
Discontinued
SHQ1400LF/00
Best for outdoor use
Washable
Sweat/water proof
Ear bud
Personalise your fit. Choose between earhook, fins or earbud styles to keep the headphones firmly in your ear, so you can keep on moving.
Enjoy quality sound that doesn't block out the world around you. The open acoustic design lets ambient sound in, so you can stay aware of your surroundings and stay safer exercising in the outdoors.
Designed for durability and strength. Its Kevlar-coated cable is protected against tearing and breaking, withstanding extreme workouts.
2.3
of 5
8
Reviews
Zorgenor
18/02/2018
Suisse
Excellent son et ergonomique
J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.
Yes, I recommend this product
This review was made for ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
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Mogger
28/02/2020
Deutschland
Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...
Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.
Pros
leicht, guter Klang, passgenau
Cons
Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden
This review was made for ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer
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MBDA
12/03/2018
France
Efficace et pratique
Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.
This review was made for ActionFit SHQ1400CL Casque Sport
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