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ActionFitSports headphones

SHQ2400CL/00

3

| (2) Reviews

PUSH YOUR LIMITS

Philips Actionfit DigDeep sports headphones stay firmly in your ears so you can stay focused on your workout. With a unique stability ring for a more secure fit, your music stays locked in, to keep you in the zone.

See all benefits

In-ear sports headphones

PUSH YOUR LIMITS

  • Best for indoor use

  • Sweat/waterproof

  • In Ear

High performance sound pushes you further

High performance sound pushes you further

8.6mm drivers pump out high performance sound, pushing you to perform at your best.

Stability ring creates a more secure fit in the ear

Stability ring creates a more secure fit in the ear

No dropouts. A rubberized stability ring on the headphones¡¦ housing locks them in place in your ears.

Cable clip included for tangle-free workout

Cable clip included for tangle-free workout

A cable clip keeps the wires out of your way while you push yourself harder.

Technical specifications

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Reviews

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3.0

of 5

2

Reviews

4
3
2

03/04/2019

Deutschland

Deutschland

Über 4500 km Trail begleitet

unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!

Yes, I recommend this product

This review was made for SHQ2400CL Sportkopfhörer

Yes, I recommend this product

This review was made for SHQ2400CL Sportkopfhörer

17/03/2019

Deutschland

Deutschland

Leider mangelnde Verarbeitungsqualität

Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.

This review was made for SHQ2400CL Sportkopfhörer

This review was made for SHQ2400CL Sportkopfhörer

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  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
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