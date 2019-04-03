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SHQ2400CL/00
PUSH YOUR LIMITS
Philips Actionfit DigDeep sports headphones stay firmly in your ears so you can stay focused on your workout. With a unique stability ring for a more secure fit, your music stays locked in, to keep you in the zone.
Best for indoor use
Sweat/waterproof
In Ear
8.6mm drivers pump out high performance sound, pushing you to perform at your best.
No dropouts. A rubberized stability ring on the headphones¡¦ housing locks them in place in your ears.
A cable clip keeps the wires out of your way while you push yourself harder.
3.0
of 5
2
Reviews
iMaryAnn
03/04/2019
Deutschland
Über 4500 km Trail begleitet
unkomplizierte Handhabung - Sound OK - Wetterfest in allen Lagen und körperlichen Zuständen, (außer Schwimmen und Tauchen oder Rudern) ausprobiert. Dank an die Ingenieure und die Entwicklung sowie Produktionskette für das unvergesslich begleitende Lauferlebnis. Weiter so !!!
Yes, I recommend this product
This review was made for SHQ2400CL Sportkopfhörer
Yes, I recommend this product
This review was made for SHQ2400CL Sportkopfhörer
joshua5
17/03/2019
Deutschland
Leider mangelnde Verarbeitungsqualität
Der Sound der Kopfhörer ist sehr gut, umso ärgerlicher ist es, dass die sonstige Material- & Verarbeitungsqualität sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, dass sehr viele Sollbruchstellen eingebaut wurden, welche sich häufig schon nach wenigen Monaten deutlich bemerkbar machen. Insgesamt eher enttäuscht, denn für den Preis habe ich mir Besseres erhofft.
This review was made for SHQ2400CL Sportkopfhörer
This review was made for SHQ2400CL Sportkopfhörer