2 year warranty
TAA6709BK/00
Open-ear true wireless fit
Air conduction
IP55 dust/water protection
Up to 28 hours of play time
The open-ear design of these earbuds means there's no need to play around with different-sized ear tips. Instead, comfortable ear hooks loop around your ears, and a rubberised anchor at the end of each hook gently grips under the back of your ear for extra security and a fit that won't fail.
Music, audiobooks, podcasts, workout playlist—you'll enjoy good sound with decent bass whatever you're listening to! Each earbud sits securely on the curve of your outer ear and precision drivers direct sound into your ear canal without sealing it, so you'll hear your surroundings while you listen.
Walk in the woods. Run in the rain. An IP55 rating means these open-ear buds don't mind sweat, moisture or dust—so they'll never give you an excuse to stay on the sofa! If you're getting your move on outside, a running light keeps you visible.
4.3
of 5
28
Reviews
85%
recommend this product
50 Peas
15/11/2025
United Kingdom
Verified buyer
Perfect solution for secure earbuds without pain.
These have been the solution I've been looking for! In ear earbuds hurt too much and I've found the one resting in your lobes too easy to fall out. The solution, open ear headphones with ear clips. Very secure! All I want is to listen to my music without constantly pushing a bud back. The sound quality is perfect for me,nice rounded sound, I'm not and audio geeks I just want an easy solution to listen to my music. Being able to hear outside noises is good for me as I want to be aware of my surroundings. Lastly the running light are a bonus when walking the dog on dark nights, I feel more visible. Couldn't be happier with these if I two pairs.
This review was made for 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones
This review was made for 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones
Lin078
08/12/2024
Nederland
Perfect voor tijdens het sporten!
De afgelopen weken heb ik deze draadloze open-ear oortjes van Philips gebruikt. Ik kocht ze voornamelijk om mee te sporten. Ik kan zeggen dat ze goed blijven zitten tijdens de verschillende sporten die ik heb geprobeerd; wandelen, fietsen/wielrennen en fitness. Wat ik ontzettend belangrijk vind is dat je je omgeving goed kan blijven horen terwijl je sport met muziek in. Dat is bij deze oortjes zeker het geval. Een nadeel daarvan is dat de kwaliteit van het geluid daardoor minder goed is. Ik vind mijn veiligheid en de veiligheid van een ander belangrijker en daardoor neem ik het kwaliteitsverlies voor lief. Maar daardoor zou ik de oortjes alleen gebruiken voor tijdens het sporten en niet voor andere momenten, want daarvoor is het geluid gewoon niet optimaal. Wat ik ook fijn vind aan deze oortjes is dat ze tegen zweet en water kunnen, want bij intensieve (buiten; ivm regen) sporten is dat wel belangrijk. Ook vind ik dat de oortjes qua speelduur lang mee gaan en opladen gaat ook relatief snel. Ik zou deze oortjes dus zeker aanraden als je op zoek bent naar de perfecte oortjes voor tijdens het sporten.
Pros
Pasvorm (blijven goed zitten)
Cons
Enkel geschikt voor tijdens het sporten
Yes, I recommend this product
This review was made for 6000 series TAA6709BK Draadloze open-ear-sportkoptelefoon
Yes, I recommend this product
This review was made for 6000 series TAA6709BK Draadloze open-ear-sportkoptelefoon
15/12/2024
Deutschland
Ich bin sehr zufrieden
Ich bin sehr zufrieden mit den 6000 Series True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörern. Die Klangqualität ist beeindruckend – klar und kraftvoll, perfekt für Musik und Anrufe. Besonders hervorzuheben ist das offene Ohrdesign, das es ermöglicht, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen, was für Outdoor-Aktivitäten und Sportarten ideal ist. Die Kopfhörer sitzen bequem und sicher, ohne unangenehm zu drücken, selbst bei intensiveren Bewegungen. Die Akkulaufzeit ist ausreichend, und die Ladecase bietet praktischen Komfort. Die Verbindung über Bluetooth funktioniert zuverlässig und ohne Unterbrechungen. Ich schätze auch, dass sie wasserdicht sind, was sie besonders für den Sport bei verschiedenen Wetterbedingungen geeignet macht. Die Bedienung ist einfach und intuitiv, sodass man die Kopfhörer problemlos steuern kann. Insgesamt sind diese Kopfhörer eine großartige Wahl für aktive Menschen, die sowohl Komfort als auch hohe Klangqualität suchen. Sehr empfehlenswert!
Yes, I recommend this product
This review was made for 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer
Yes, I recommend this product
This review was made for 6000 series TAA6709BK True Wireless Open-Ear-Sportkopfhörer