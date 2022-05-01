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Discontinued

Philips Georg Jensen Power Bank

TAJP10/00

4.3

| (3) Reviews

Philips Georg Jensen Power Bank

When you demand beauty from your tech, this power bank delivers. Meticulously designed with dark-brown leather and polished-steel elements, the body conceals a wireless Qi charging pad. The detachable strap is also a USB-A to USB-C cable.

See all benefits

Beautiful Power

Philips Georg Jensen Power Bank

5 W max charging power

The large charging surface makes it easy to place a phone on the pad and the maximum charge power is 5 W.

Detachable carry strap doubles as USB-A to USB-C cable

The dark-brown silicone carry strap incorporates USB-A to USB-C connections to charge the power bank.

Georg Jensen polished steel elements

Georg Jensen polished steel elements

Technical specifications

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Reviews

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4.3

of 5

3

Reviews

4
2
1

01/05/2022

Nederland

Nederland

Mooi design en Draadloos opladen

Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone

Pros

design, geintegreerd USB-C kabeltje

Yes, I recommend this product

This review was made for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Date of Use 2021-04-01

Yes, I recommend this product

This review was made for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Date of Use 2021-04-01

26/02/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch

Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….

Pros

Geïntegreerde kabel

Cons

Zwaar

Yes, I recommend this product

This review was made for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Date of Use 2021-01-26

Yes, I recommend this product

This review was made for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Date of Use 2021-01-26

26/06/2022

Nederland

Nederland

Verified buyer

Ziet er erg mooi uit!

Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!

Pros

Geen

Cons

Zie boven

This review was made for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Date of Use 2022-05-26

This review was made for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Date of Use 2022-05-26

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