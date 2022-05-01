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Discontinued
TAJP10/00
Philips Georg Jensen Power Bank
When you demand beauty from your tech, this power bank delivers. Meticulously designed with dark-brown leather and polished-steel elements, the body conceals a wireless Qi charging pad. The detachable strap is also a USB-A to USB-C cable.
The large charging surface makes it easy to place a phone on the pad and the maximum charge power is 5 W.
The dark-brown silicone carry strap incorporates USB-A to USB-C connections to charge the power bank.
Georg Jensen polished steel elements
4.3
of 5
3
Reviews
Sjoerdino
01/05/2022
Nederland
Mooi design en Draadloos opladen
Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone
Pros
design, geintegreerd USB-C kabeltje
Yes, I recommend this product
This review was made for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Date of Use 2021-04-01
Yes, I recommend this product
This review was made for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Date of Use 2021-04-01
Cattie
26/02/2022
Nederland
Fantastisch
Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….
Pros
Geïntegreerde kabel
Cons
Zwaar
Yes, I recommend this product
This review was made for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Date of Use 2021-01-26
Yes, I recommend this product
This review was made for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Date of Use 2021-01-26
Snaek
26/06/2022
Nederland
Verified buyer
Ziet er erg mooi uit!
Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!
Pros
Geen
Cons
Zie boven
This review was made for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Date of Use 2022-05-26
This review was made for TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Date of Use 2022-05-26