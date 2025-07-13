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Kids' on-ear headphones

TAK2000MP/00

4.7

| (23) Reviews | 94% recommend this product

Available in

Blue
Blue
Chrystal Teal
Chrystal Teal
Magenta Purple
Magenta Purple
Pink
Pink

Super safe, super fun!

Let the kids rock with these colourful wired headphones! They’re light, tough and volume-limited for safe listening. Got friends round? Audio sharing lets children daisy-chain their headphones with a friend’s so they can listen together.

See all benefits

Super safe, super fun!

  • On-ear wired headphones

  • Volume limited to 85 dB

  • Customisable. Audio sharing

  • Durable and foldable

Always safe, always fun. Volume limited to 85 dB*

Always safe, always fun. Volume limited to 85 dB*

Specially designed to be safe for young ears, these headphones have been volume limited to 85 dB*. Music, cartoons, films, educational videos: whatever they’re into, you can relax knowing they won’t be listening too loudly.

Child-friendly comfort and easy to use

Child-friendly comfort and easy to use

Smaller ear cups with soft ear-cup cushions keep these lightweight headphones comfortable for children. The cushioned headband also adjusts easily for the perfect fit and features dots on the back that help children see which way round to put the headphones on.

Colourful design with customisable ear cups

Colourful design with customisable ear cups

The multicoloured design makes the headphones stand out in all the right ways—and kids can customise their headphones using their own works of art! Simply lift the transparent ear-cup window, add their drawings or paintings, and click the window closed again.

Technical specifications

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Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
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4.7

of 5

23

Reviews

94%

recommend this product

2
1

13/07/2025

Nederland

Nederland

Goeie koptelefoon

Leuke en mooie uitgevoerde koptelefoon, verstelbare hoofdband en draaibare oorkleppen. Buitenkant kan een plaatje in voor de leuk of herkenbaarheid. Plugin heeft een extra stukje voor usb-c of pluginn. Goed geluid en sluit goed aan op het hoofd.

This review was made for 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Date of Use 2025-06-13

This review was made for 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Date of Use 2025-06-13

13/07/2025

Nederland

Nederland

Zeer geschikt voor kleine kinderoortjes!

Deze kids koptelefoon voldoet aan onze verwachtingen. Het begrenzen is echt een enorm pluspunt, wij merkten toch wel dat onze kinderen het volume soms net even hoger hadden gezet op een onbewaakt moment wat eigenlijk niet de bedoeling was. Het model past prima op kleine oortjes, voor de kids met iets grotere oren op jongen leeftijd is ie te klein. Het is daarnaast ook een handzaam model!

Pros

Begrenzen, handzaam model

Cons

Geen

Yes, I recommend this product

This review was made for 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Date of Use 2025-06-13

Yes, I recommend this product

This review was made for 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Date of Use 2025-06-13

04/07/2025

Nederland

Nederland

Stevige, kindvriendelijke koptelefoon met leuke ex

Waar ik heel blij mee ben is dat het volume is begrensd tot 85 dB, wat het luisteren veilig maakt voor jonge oren. Ook handig is dat je er een tweede koptelefoon op kunt aansluiten, zodat kinderen samen kunnen luisteren. Een leuke extra is dat de oorschelpen gepersonaliseerd kunnen worden met een eigen tekening. Kortom we zijn fan!

This review was made for 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Date of Use 2025-06-04

This review was made for 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon

Date of Use 2025-06-04

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  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.
Disclaimers

  1. Volume limited to 85 dB in accordance with EN 50332 standards for safe listening.