ProductsSupport

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift £10*

30-day return

All series

  • Love what you hear. Love how they look
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look
  • Love what you hear. Love how they look

Discontinued

8000 seriesIn-ear true wireless headphones

TAT8505BK/00

2.4
| (11) Reviews

1 award

Love what you hear. Love how they look
Sink into rich, detailed sound or tune into the world around you. These refined true wireless headphones boast Active Noise Cancelling and Awareness Mode for control over what you hear. The sophisticated circular design makes a statement.
See all benefits

Love what you hear. Love how they look

  • 13 mm drivers/closed-back

  • Bluetooth®

  • Black

Hybrid Active Noise Cancelling. Focus where you want it

Hybrid Active Noise Cancelling. Focus where you want it

When the song deserves your full attention, these true wireless headphones let you immerse without distraction. One external mic and one internal mic combine to filter out external noise. Awareness Mode lets you bring the world back in when you need to.

Detailed, expansive sound with rich powerful bass

Detailed, expansive sound with rich powerful bass

Perfectly tuned 13 mm drivers deliver powerful bass and thrilling clarity for every track. If you take an earbud out, the music pauses. Put the earbud back in and the music starts up again.

Charging case. Get up to 24 hours of play time

Charging case. Get up to 24 hours of play time

The charging case can be charged wirelessly or via USB-C. A fully charged case gives you an extra 18 hours play time. The headphones will play for 6 hours from a single charge (5 hours with ANC). Charge them for 15 minutes to get 1 extra hour.

Technical specifications

Get support for this product

Find FAQs, user manuals, safety information and tips

Awards

  • Award image AWARD-1679621

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
Customer opinions in the form of product and star ratings are useful for all customers. They allow you to learn more about the product and help you make a purchase decision. Any customer who has purchased a product online or in store can submit a review

2.4

of 5

11

Reviews

08/03/2023

United Kingdom

United Kingdom

Verified buyer

Great, comfortable and just work

Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend

Pros

Connects no issues with other devices, decent battery life

Cons

None yet

Yes, I recommend this product

This review was made for 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

Yes, I recommend this product

This review was made for 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

02/02/2022

Nederland

Nederland

Verified buyer

PUIK GELUID

Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.

Pros

Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij

Cons

buitenzijde iets te glad

Yes, I recommend this product

This review was made for 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Yes, I recommend this product

This review was made for 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

22/11/2021

Nederland

Nederland

Wat een heerlijk geluid!

Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.

Pros

Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid

Cons

Touchcontrol is even zoeken

Yes, I recommend this product

This review was made for 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Yes, I recommend this product

This review was made for 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Sign up to the Philips newsletter for exclusive offers

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.

I would like to receive promotional communications – based on my preferences and behaviour – about Philips products, services, events and promotions. I can easily unsubscribe at any time!

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.