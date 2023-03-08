2 year warranty
Discontinued
TAT8505BK/00
13 mm drivers/closed-back
Bluetooth®
Black
When the song deserves your full attention, these true wireless headphones let you immerse without distraction. One external mic and one internal mic combine to filter out external noise. Awareness Mode lets you bring the world back in when you need to.
Perfectly tuned 13 mm drivers deliver powerful bass and thrilling clarity for every track. If you take an earbud out, the music pauses. Put the earbud back in and the music starts up again.
The charging case can be charged wirelessly or via USB-C. A fully charged case gives you an extra 18 hours play time. The headphones will play for 6 hours from a single charge (5 hours with ANC). Charge them for 15 minutes to get 1 extra hour.
Awards
2.4
of 5
11
Reviews
Jml3_uk
08/03/2023
United Kingdom
Verified buyer
Great, comfortable and just work
Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend
Pros
Connects no issues with other devices, decent battery life
Cons
None yet
Yes, I recommend this product
This review was made for 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones
Yes, I recommend this product
This review was made for 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones
Barrista Numero Uno
02/02/2022
Nederland
Verified buyer
PUIK GELUID
Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.
Pros
Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij
Cons
buitenzijde iets te glad
Yes, I recommend this product
This review was made for 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Yes, I recommend this product
This review was made for 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Boortjefocus
22/11/2021
Nederland
Wat een heerlijk geluid!
Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.
Pros
Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid
Cons
Touchcontrol is even zoeken
Yes, I recommend this product
This review was made for 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Yes, I recommend this product
This review was made for 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon