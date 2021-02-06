2 year warranty
Discontinued
TAUE100BK/00
Rich sound
Comfort fit
Neodymium is the best material for producing a strong magnetic field for greater sensitivity in a voice coil, better bass response and a pure, balanced sound quality.
Quality 14.2 mm speaker drivers with neodymium magnet delivers rich bass and clear sound.
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Reviews
100%
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06/02/2021
España
GENIALES
Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)
Pros
Muy buen sonido
Cons
Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados
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This review was made for TAUE100BK Auriculares
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Ramzi69
20/11/2020
France
Des supers écouteurs
Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!
Pros
Qualité de son, confort, basses
Cons
Aucun
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This review was made for TAUE100WT Casque
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