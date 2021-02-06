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Headphones

TAUE100BK/00

5
| (2) Reviews | 100% recommend this product
Bass Sound
With enhanced bass performance, these in-ear headphones bring quality music comfortably to your ears.
See all benefits

for enhanced sound

Bass Sound

  • Rich sound

  • Comfort fit

Neodymium speaker drivers deliver pure balanced sound

Neodymium is the best material for producing a strong magnetic field for greater sensitivity in a voice coil, better bass response and a pure, balanced sound quality.

14.2 mm speaker drivers for rich bass and clear sound

14.2 mm speaker drivers for rich bass and clear sound

Quality 14.2 mm speaker drivers with neodymium magnet delivers rich bass and clear sound.

This ergonomic design will fit perfectly into your ear canal

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Technical specifications

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Reviews

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5.0

of 5

2

Reviews

100%

recommend this product

4
3
2
1

06/02/2021

España

España

GENIALES

Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)

Pros

Muy buen sonido

Cons

Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados

Yes, I recommend this product

This review was made for TAUE100BK Auriculares

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This review was made for TAUE100BK Auriculares

20/11/2020

France

France

Des supers écouteurs

Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!

Pros

Qualité de son, confort, basses

Cons

Aucun

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This review was made for TAUE100WT Casque

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This review was made for TAUE100WT Casque

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