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Discontinued

Wireless home speaker

TAW6205/10

2.7

| (54) Reviews

All your sounds. Any room.

This wireless speaker is great on its own and even better with others. Match it with your TV or other speakers for great multi-room sound. Pair for stereo. Or deepen the Ambilight of your Philips TV by letting the speaker join in too.

See all benefits

All your sounds. Any room.

  • Wi-Fi. Multi-room audio

  • DTS Play-Fi compatible

  • Connects with voice assistants

  • Built-in LED

Spotify Connect. Tidal. Deezer. It's all here

Whether you're streaming directly from Spotify or accessing hi-res albums on Tidal via the Play-Fi app, this speaker streams it all. From party playlists in the lounge to podcasts in the office, everything you love will sound richer, deeper and clearer.

Multi-room setup via Philips Sound or Play-Fi app

AC-powered. Dimensions: 115 x 212 x 116 mm

Technical specifications

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Reviews

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2.7

of 5

54

Reviews

13/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

These are great.

I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.

Pros

Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.

Cons

None so far.

Yes, I recommend this product

This review was made for TAW6205 Wireless home speaker

Date of Use 2023-05-13

Yes, I recommend this product

This review was made for TAW6205 Wireless home speaker

Date of Use 2023-05-13

07/07/2023

Nederland

Nederland

Na software update werkt deze eindelijk goed

Geluid was al top maar verbinding met wifi was niet stabiel. Na laatste software update lijkt dat te zijn opgelost.

Pros

geluidskwaliteit, Ambilight LEDs, mooi design

Cons

Opgelost wifi verbinding

Yes, I recommend this product

This review was made for TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Date of Use 2023-01-07

Yes, I recommend this product

This review was made for TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Date of Use 2023-01-07

26/01/2022

Nederland

Nederland

als surround aanvulling op tv prima !!

Lang getwijfeld op basis van de negatieve reviews of ik deze wel moest aanschaffen. Omdat er ook zat mensen zijn die het prima bevalt toch maar aangeschaft. Laat ik voorop stellen dat ik de boxen alleen gebruik als aanvulling op mijn soundbar van Philips type B8505, deze staat gekoppeld aan mijn Philips TV type 65pus9435. Ik stream dus geen muziek naar de boxen !! De sound app kan beter en lijkt nog niet helemaal door ontwikkeld. Hopen dat daar binnenkort een update van komt. De boxen in het netwerk hangen is vrij eenvoudig. Druk op de achterkant van de box 8 seconden en laat los na het horen van twee piepjes. Daarna vervolgens weer 4 seconden indrukken en na de piep los laten. De wps knop op de router indrukken en de box is vrij snel gekoppeld aan het netwerk. Vervolgens met de soundapp de verplichte software update doen en klaar is kees. De boxen met de soundapp als surround in stellen ging niet goed. Om de één of andere reden bleef de linker box zichzelf uitschakelen. Deze setup in de app maar gewist en de boxen met DTS Play Fi via de TV verbonden en dat werkt prima. Vervolgens liep ik tegen het probleem aan dat het geluid via TV kijken wel synchroon liep maar er bij Netflix kijken een echo ontstond. Die was wel weer op te lossen door AV synchronisatie op de soundbar aan te passen maar dan was TV kijken weer niet synchroon. Uiteindelijk dit weten op te lossen in de instellingen van de TV door de instelling van de digitale uitvoer op meerkanaals te zetten in plaats van meerkanaals ((bypass) en de vertraging van de digitale uitvoer op aan te zetten. Het is even wat puzzelen maar ben nu toch meer dan tevreden en kan de boxen van harte aanbevelen. Kijkend naar alle reviews (heb ook in duitsland en engeland naar de reviews gekeken) is het opvallend dat de één het niks vindt en direct retour stuurt terwijl de ander er zeer tevreden over is. Dat kan wat met het streamen van muziek te maken hebben maar dat doe ik niet. Een flinke software update van de sound app zou de installatie een stuk makkelijker maken. Al met al toch tevreden. -

Pros

vormgeving, geluid

Cons

philips sound app, installatie zou makkelijker moeten kunnen

Yes, I recommend this product

This review was made for TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Date of Use 2021-12-26

Yes, I recommend this product

This review was made for TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Date of Use 2021-12-26

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