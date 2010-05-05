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Discontinued

Portable Radio

AE6580/00

2

| (3) Reviews

Portable radio on the go

This super-compact pocket-size Philips FM/MW portable radio is supplied with stereo in-earphones cable winder, making this the ideal radio on the go.

See all benefits

Portable radio on the go

  • pocket size

  • Stereo earphone

Single thumbwheel control for volume and on/off switch

0

Headphone jack for better personal music enjoyment

Stereo headphone

Technical specifications

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Reviews

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2.0

of 5

3

Reviews

5
4

05/05/2010

España

España

This review was made for AE6580 Radio portátil

This review was made for AE6580 Radio portátil

15/05/2012

España

España

sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm

no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.

This review was made for AE6580 Radio portátil

This review was made for AE6580 Radio portátil

21/03/2013

España

España

Muchas pegas para el precio que tiene

Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal

This review was made for AE6580 Radio portátil

This review was made for AE6580 Radio portátil

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