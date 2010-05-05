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Discontinued
AE6580/00
Portable radio on the go
This super-compact pocket-size Philips FM/MW portable radio is supplied with stereo in-earphones cable winder, making this the ideal radio on the go.
pocket size
Stereo earphone
0
2.0
of 5
3
Reviews
raulillo
05/05/2010
España
This review was made for AE6580 Radio portátil
This review was made for AE6580 Radio portátil
jcsalvadores
15/05/2012
España
sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm
no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.
This review was made for AE6580 Radio portátil
This review was made for AE6580 Radio portátil
Edubaste
21/03/2013
España
Muchas pegas para el precio que tiene
Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal
This review was made for AE6580 Radio portátil
This review was made for AE6580 Radio portátil