2 year warranty
Discontinued
AZ318B/12
Compact design
USB
Dynamic Bass Boost maximises your music enjoyment by emphasising the bass content of the music throughout the range of volume settings - from low to high – at the touch of a button! Bottom-end bass frequencies usually get lost when the volume is set at a low level. To counteract this, Dynamic Bass Boost can be switched on to boost bass levels, so you can enjoy consistent sound even when you turn down the volume.
Make one easy connection and enjoy all your music from portable devices and computers. Simply plug your device into the AUDIO-IN (3.5 mm) port on your Philips set. With computers, the connection is typically made from the headset output. Once linked, you can enjoy your entire music collection directly, on a set of superior speakers. Philips simply delivers better sound.
3.6
of 5
8
Reviews
momi
14/10/2016
Deutschland
Verified buyer
Tolles Gerät
hervorragendes gerät in jeder Sicht .Kompaktes Design Platzsparend, passt überall mit klarem Sound und Klang. sehr guter Preis-Leistungsverhältnis. Weiter zu empfehlen.
Yes, I recommend this product
This review was made for AZ318B CD-Soundmachine
Yes, I recommend this product
This review was made for AZ318B CD-Soundmachine
Iekiekiekie
17/03/2018
Nederland
Mooi apparaat met mooie klank!
- goede fm-ontvangst - mooie klank met boost - usb aansluiting is handig - leuk design
Yes, I recommend this product
This review was made for AZ318B CD-soundmachine
Yes, I recommend this product
This review was made for AZ318B CD-soundmachine
Wolpet1
17/04/2016
Deutschland
Gutes Preis- Leistunsverhältnis
Design: Für meine Begriffe ist es ein angenehm schlichtes Design. Kein jugendlicher Ghettoblaster mit aufdringlicher Optik. Passt sich sehr gut in einem Büro oder sogar in der Küche ein! Bedienung: Alle Schalter sind gut zu erreichen, und deutlich erkennbar welche Funktion sie haben. Mir erklärte sich soweit alles ohne Bedienungsanleitung. Dies ist für mich ein großer Pluspunkt, wenn ich nicht erst lange die Bedienungsanleitung studieren muss. CD's lassen sich gut einlegen und auch die USB Nutzung ist einfach. Was mich bei der Nutzung des USB ein wenig stört, ist die fehlende Auswahlmöglichkeit wenn die Musik in Ordnern auf dem Stick abgelegt sind. Man kann nur vor- oder zurück springen! Die Philips Soundmachine nutze ich in meinem Büro, dort ist der Radioempfang nicht gerade optimal. Die bisher genutzten Geräte hatten einen eher schlechten Empfang doch die AZ318 ist hier ausgesprochen gut im Radioempfang! Klasse! Verarbeitung: Das gesamte Gerät macht einen recht stabilen Eindruck, für den Einsatz im Alltag als stationäres Gerät absolut geeignet! Als tragbares Gerät sollte man es nicht fallen lassen, da durch den 100% Einsatz von Kunststoff eine große Bruchgefahr besteht. Zudem gehören 6 Batterien 1,5 Volt LR14 Baby in das Gerät, was nicht ganz billig ist! Sound: Für die Größe des Gerätes ist der Sound wirklich annehmbar, und kann mit der dynamischen Bassverstärkung auch noch aufgepeppt werden. Es ist durch die beiden voneinander abstrahlenden Lautsprecher ein angenehmes Klangbild zu erreichen. Fazit: Ich würde es jederzeit wieder kaufen, da ich in einem recht kleinem Gerät guten Sound, Vielseitigkeit und variabel aufstellbares Gerät habe!
Yes, I recommend this product
This review was made for AZ318B CD-Soundmachine
Yes, I recommend this product
This review was made for AZ318B CD-Soundmachine