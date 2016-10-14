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Discontinued

CD Soundmachine

AZ318B/12

3.6
| (8) Reviews
Enjoy music wherever you go
Want to enjoy the music collections stored on a portable music player without using headphones? Plug the USB Direct socket into the Philips CD soundmachine and enjoy your favourite digital music through the powerful speakers — anytime, anywhere.
See all benefits

Enjoy music wherever you go

  • Compact design

  • USB

Dynamic Bass Boost for deep and dramatic sound

Dynamic Bass Boost for deep and dramatic sound

Dynamic Bass Boost maximises your music enjoyment by emphasising the bass content of the music throughout the range of volume settings - from low to high – at the touch of a button! Bottom-end bass frequencies usually get lost when the volume is set at a low level. To counteract this, Dynamic Bass Boost can be switched on to boost bass levels, so you can enjoy consistent sound even when you turn down the volume.

Audio-in for easy portable music playback

Audio-in for easy portable music playback

Make one easy connection and enjoy all your music from portable devices and computers. Simply plug your device into the AUDIO-IN (3.5 mm) port on your Philips set. With computers, the connection is typically made from the headset output. Once linked, you can enjoy your entire music collection directly, on a set of superior speakers. Philips simply delivers better sound.

20 preset tuning stations

Technical specifications

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Reviews

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3.6

of 5

8

Reviews

2

14/10/2016

Deutschland

Deutschland

Verified buyer

Tolles Gerät

hervorragendes gerät in jeder Sicht .Kompaktes Design Platzsparend, passt überall mit klarem Sound und Klang. sehr guter Preis-Leistungsverhältnis. Weiter zu empfehlen.

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This review was made for AZ318B CD-Soundmachine

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17/03/2018

Nederland

Nederland

Mooi apparaat met mooie klank!

- goede fm-ontvangst - mooie klank met boost - usb aansluiting is handig - leuk design

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This review was made for AZ318B CD-soundmachine

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17/04/2016

Deutschland

Deutschland

Gutes Preis- Leistunsverhältnis

Design: Für meine Begriffe ist es ein angenehm schlichtes Design. Kein jugendlicher Ghettoblaster mit aufdringlicher Optik. Passt sich sehr gut in einem Büro oder sogar in der Küche ein! Bedienung: Alle Schalter sind gut zu erreichen, und deutlich erkennbar welche Funktion sie haben. Mir erklärte sich soweit alles ohne Bedienungsanleitung. Dies ist für mich ein großer Pluspunkt, wenn ich nicht erst lange die Bedienungsanleitung studieren muss. CD's lassen sich gut einlegen und auch die USB Nutzung ist einfach. Was mich bei der Nutzung des USB ein wenig stört, ist die fehlende Auswahlmöglichkeit wenn die Musik in Ordnern auf dem Stick abgelegt sind. Man kann nur vor- oder zurück springen! Die Philips Soundmachine nutze ich in meinem Büro, dort ist der Radioempfang nicht gerade optimal. Die bisher genutzten Geräte hatten einen eher schlechten Empfang doch die AZ318 ist hier ausgesprochen gut im Radioempfang! Klasse! Verarbeitung: Das gesamte Gerät macht einen recht stabilen Eindruck, für den Einsatz im Alltag als stationäres Gerät absolut geeignet! Als tragbares Gerät sollte man es nicht fallen lassen, da durch den 100% Einsatz von Kunststoff eine große Bruchgefahr besteht. Zudem gehören 6 Batterien 1,5 Volt LR14 Baby in das Gerät, was nicht ganz billig ist! Sound: Für die Größe des Gerätes ist der Sound wirklich annehmbar, und kann mit der dynamischen Bassverstärkung auch noch aufgepeppt werden. Es ist durch die beiden voneinander abstrahlenden Lautsprecher ein angenehmes Klangbild zu erreichen. Fazit: Ich würde es jederzeit wieder kaufen, da ich in einem recht kleinem Gerät guten Sound, Vielseitigkeit und variabel aufstellbares Gerät habe!

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This review was made for AZ318B CD-Soundmachine

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