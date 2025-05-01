Ik heb veel verschillende föhns geprobeerd in mijn leven maar deze is echt de allerbeste! Het is geweldig ingepakt en na het openen zie je meteen dat de föhn van hoge kwaliteit is. Het ziet er prachtig en luxe uit. Wat mij meteen opviel was hoe ligt en compact het was! Met slechts 395 gram kan ik het met gemak lang gebruiken zonder dat mijn arm er moe van wordt. Ook vind ik het heel fijn dat het heel compact is, want ik neem altijd mijn föhn mee op reis en deze past makkelijk in mijn tas of koffer. Het is zeer krachtig met een sterke motor en droogt mijn haar veel sneller dan mijn oude föhns. Slechts enkele minuten is voldoende. En ik merk dat mijn haar er echt zachter en meer glanzig er uit ziet. Na het gebruik is mijn haar prachtig glad en ziet het er ook veel gezonder uit. En over gezond gesproken, dankzij de Thermo Shield Advanced sensoren, zal deze föhn nooit te heet worden om je haar te beschadigen. Het past zich namelijk aan de temperatuur van de omgeving, Zelf geef ik veel om mijn haar, dus wil ik graag dat het zo gezond mogelijk blijft. Met de Philips Hair Dryer 8000 Prestige lukt mij dat uitstekend! De föhn heeft meerdere standen inclusief koud en warm en zelfs een zachte modus. Ook inclusief meegeleverd zijn de accessoires, een diffuser en stylingmondstuk die je met gemak er op kunt zetten dankzij het magneetsysteem. En het heeft zelfs een automatische reinigingsmodus. Het enige wat ik mis, is een kleine reisetui. Alles werkt perfect en ik ben er ontzettend blij mee. Het resultaat is duidelijk zichtbaar en ik heb al meerdere complimenten gekregen over mijn haar. Het ziet er nu veel gezonder en stralender uit.