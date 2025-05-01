2 year warranty
ThermoShield Advanced sensors
Powerful Brushless DC motor
Dual Airstream Technology
Gentle mode for scalp care
Take your hair from wet to dry in just a few minutes with our most powerful high-speed hair dryer yet. Spinning up to 110,000 times per minute, the state-of-the-art Brushless DC motor delivers efficient drying air at 228 km (141 miles) an hour, so your best hair days can start as soon as possible!
Protect your hair from heat damage and maintain up to 100%** of its natural strength thanks to ThermoShield Advanced technology. The technology's sensors are designed to detect ambient temperature 200 times per second, then adjust drying heat to keep your hair protected and strong. Healthy feeling hair and peace of mind, dry after dry.
Experience smooth, glossy hair thanks to Dual Airstream technology's ultra-stable performance, which draws air from two inlets simultaneously, then condenses them into one powerful stream of drying air. But don't just take our word for its results – 94% of users*** say their hair feels smooth after using the Philips 8000 Series hair dryer.
4.7
of 5
77
Reviews
96%
recommend this product
Marietje0101
01/05/2025
Nederland
Part of promotion
Hele fijne en snelle fohn
Fijne en snelle fohn. Door de verschillende standen op verschillende momenten te gebruiken. Hij maakt je haar glanzend en zacht. Maar is ook even snel te gebruiken bij haast. Mooi compact en klein model. Gemakkelijk mee te nemen. De accesoires gaan er magnetisch op wat het snel makkelijk maakt.
Pros
Klein ontwerp, veel standen, mooi verzorgd haar
Yes, I recommend this product
This review was made for Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Föhn met ThermoShield Advanced
Yes, I recommend this product
This review was made for Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Föhn met ThermoShield Advanced
Siouxsi
27/04/2025
Nederland
Part of promotion
Fijne, snelle en echt coole föhn!
De Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Föhn is verpakt in een hele mooie doos. Het was echt een luxe om deze föhn uit te pakken. De handvat voelt heel stevig en ligt lekker in de hand. Het viel mij op dat er een vrij lang snoer aan zat, dat geeft veel vrijheid tijdens het föhnen. Na het haar wassen zette ik het apparaat aan, wat een kracht kwam daar uit! Gelukkig kan hij ook heel zacht blazen, zo maakt het blazen bijna geen geluid. Omdat ik nogal pluizig haar heb, föhn ik m'n haren op de koude stand. In tegenstelling van andere föhnen, blijft deze 8000 serie ook koud. Na een weekje heb ik de diffuser getest en heb m een standje hoger gezet en was m'n haar in enkele minuten droog, krullend en gelukkig weer geen pluis! Ben helemaal blij met deze föhn!
Pros
Cool, snel gedroogd haar, ligt lekker in de hand en heeft een lang snoer.
Cons
Het is een vrij dure föhn
Yes, I recommend this product
This review was made for Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Föhn met ThermoShield Advanced
Yes, I recommend this product
This review was made for Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Föhn met ThermoShield Advanced
Föhnster
23/04/2025
Nederland
Part of promotion
Salonwaardig
Föhnen was voor mij altijd een noodzakelijk kwaad. Het duurde lang, m’n armen werden moe, en het eindresultaat liet vaak te wensen over: pluizig, rommelig, en allesbehalve salonwaardig. Maar sinds ik deze föhn in huis heb, is dat beeld compleet veranderd. Wat een verschil maakt dit apparaat! De föhn ligt prettig in de hand, is opvallend licht en droogt mijn haar razendsnel zonder het te beschadigen. Het resultaat is glad, glanzend en verzorgd, alsof ik net van de kapper kom. Ook het gebruiksgemak valt op: de instellingen zijn eenvoudig aan te passen, en de föhn past zich soepel aan mijn haartype en behoefte aan. Föhnen is misschien nog steeds niet mijn favoriete bezigheid, maar het is wél een stuk aangenamer geworden. Ik ben oprecht onder de indruk van de kwaliteit en het gemak. Kortom: een echte aanwinst voor mijn dagelijkse routine. Zeer tevreden!
Pros
Magnetische opzetstukken, lang snoer, fijne standen, krachtig.
Cons
Niet ontdekt.
Yes, I recommend this product
This review was made for Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Föhn met ThermoShield Advanced
Yes, I recommend this product
This review was made for Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Föhn met ThermoShield Advanced
Tested on 30 cm long Caucasian hair using the highest heat and speed setting
Tested with ThermoShield mode vs air dry
Tested with 31 users under Hot/Cold mode
Tested with 31 users under Hot/Cold mode
Tested under highest heat and speed setting
Tested under Hot/Cold mode, vs air dry
Without cord and accessories
Versus Philips BHD530 with 2300 W, tested under highest heat and speed setting