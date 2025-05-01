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Hair Dryer 8000 SeriesHair Dryer with ThermoShield Advanced

BHD837/03

4.7
| (77) Reviews | 96% recommend this product
Our fastest hair dryer yet
Introducing the Philips 8000 Series Hair Dryer. Our most compact high-speed ionic hair dryer, designed to protect hair against heat damage with ThermoShield Advanced temperature sensors for strong, shiny, moisture-rich hair in no time.
See all benefits

Protects from heat damage for moisture-rich hair

Our fastest hair dryer yet

  • ThermoShield Advanced sensors

  • Powerful Brushless DC motor

  • Dual Airstream Technology

  • Gentle mode for scalp care

Fast drying in 3 minutes or less*

Fast drying in 3 minutes or less*

Take your hair from wet to dry in just a few minutes with our most powerful high-speed hair dryer yet. Spinning up to 110,000 times per minute, the state-of-the-art Brushless DC motor delivers efficient drying air at 228 km (141 miles) an hour, so your best hair days can start as soon as possible!

Protect your hair from heat damage

Protect your hair from heat damage

Protect your hair from heat damage and maintain up to 100%** of its natural strength thanks to ThermoShield Advanced technology. The technology's sensors are designed to detect ambient temperature 200 times per second, then adjust drying heat to keep your hair protected and strong. Healthy feeling hair and peace of mind, dry after dry.

Boost shine and reduce frizz

Boost shine and reduce frizz

Experience smooth, glossy hair thanks to Dual Airstream technology's ultra-stable performance, which draws air from two inlets simultaneously, then condenses them into one powerful stream of drying air. But don't just take our word for its results – 94% of users*** say their hair feels smooth after using the Philips 8000 Series hair dryer.

Technical specifications

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Parts & Accessories

Reviews

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4.7

of 5

77

Reviews

96%

recommend this product

01/05/2025

Nederland

Nederland

Hele fijne en snelle fohn

Fijne en snelle fohn. Door de verschillende standen op verschillende momenten te gebruiken. Hij maakt je haar glanzend en zacht. Maar is ook even snel te gebruiken bij haast. Mooi compact en klein model. Gemakkelijk mee te nemen. De accesoires gaan er magnetisch op wat het snel makkelijk maakt.

Pros

Klein ontwerp, veel standen, mooi verzorgd haar

Yes, I recommend this product

This review was made for Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Föhn met ThermoShield Advanced

Yes, I recommend this product

This review was made for Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Föhn met ThermoShield Advanced

27/04/2025

Nederland

Nederland

Fijne, snelle en echt coole föhn!

De Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Föhn is verpakt in een hele mooie doos. Het was echt een luxe om deze föhn uit te pakken. De handvat voelt heel stevig en ligt lekker in de hand. Het viel mij op dat er een vrij lang snoer aan zat, dat geeft veel vrijheid tijdens het föhnen. Na het haar wassen zette ik het apparaat aan, wat een kracht kwam daar uit! Gelukkig kan hij ook heel zacht blazen, zo maakt het blazen bijna geen geluid. Omdat ik nogal pluizig haar heb, föhn ik m'n haren op de koude stand. In tegenstelling van andere föhnen, blijft deze 8000 serie ook koud. Na een weekje heb ik de diffuser getest en heb m een standje hoger gezet en was m'n haar in enkele minuten droog, krullend en gelukkig weer geen pluis! Ben helemaal blij met deze föhn!

Pros

Cool, snel gedroogd haar, ligt lekker in de hand en heeft een lang snoer.

Cons

Het is een vrij dure föhn

Yes, I recommend this product

This review was made for Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Föhn met ThermoShield Advanced

Yes, I recommend this product

This review was made for Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Föhn met ThermoShield Advanced

23/04/2025

Nederland

Nederland

Salonwaardig

Föhnen was voor mij altijd een noodzakelijk kwaad. Het duurde lang, m’n armen werden moe, en het eindresultaat liet vaak te wensen over: pluizig, rommelig, en allesbehalve salonwaardig. Maar sinds ik deze föhn in huis heb, is dat beeld compleet veranderd. Wat een verschil maakt dit apparaat! De föhn ligt prettig in de hand, is opvallend licht en droogt mijn haar razendsnel zonder het te beschadigen. Het resultaat is glad, glanzend en verzorgd, alsof ik net van de kapper kom. Ook het gebruiksgemak valt op: de instellingen zijn eenvoudig aan te passen, en de föhn past zich soepel aan mijn haartype en behoefte aan. Föhnen is misschien nog steeds niet mijn favoriete bezigheid, maar het is wél een stuk aangenamer geworden. Ik ben oprecht onder de indruk van de kwaliteit en het gemak. Kortom: een echte aanwinst voor mijn dagelijkse routine. Zeer tevreden!

Pros

Magnetische opzetstukken, lang snoer, fijne standen, krachtig.

Cons

Niet ontdekt.

Yes, I recommend this product

This review was made for Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Föhn met ThermoShield Advanced

Yes, I recommend this product

This review was made for Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Föhn met ThermoShield Advanced

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Disclaimers

  1. Tested on 30 cm long Caucasian hair using the highest heat and speed setting

  2. Tested with ThermoShield mode vs air dry

  3. Tested with 31 users under Hot/Cold mode

  4. Tested with 31 users under Hot/Cold mode

  5. Tested under highest heat and speed setting

  6. Tested under Hot/Cold mode, vs air dry

  7. Without cord and accessories

  8. Versus Philips BHD530 with 2300 W, tested under highest heat and speed setting