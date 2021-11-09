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  • Put your hair in the spotlight

StraightCareVivid Ends straightener

BHS675/00

4.9
| (26) Reviews | 100% recommend this product
Put your hair in the spotlight
Vivid ends straightener is our first straightener designed to protect your fragile ends. Thanks to our premier SplitStop Technology, you can enjoy beautifully styled hair with healthy looking ends!
See all benefits

Up to 95% split-free ends*

Put your hair in the spotlight

  • with SplitStop technology

  • for split-end prevention

  • Ionic conditioning

  • Keratin infusion

SplitStop Technology for ultimate split-end prevention

SplitStop Technology for ultimate split-end prevention

Our secret to ultimate split-end prevention is the new SplitStop Technology. It provides a unique combination of UniTemp sensor and our smooth ceramic plates to protect the health of your hair. The UniTemp sensor prevents your hair from being exposed to unnecessary high heat and our styling plates guarantee minimal friction for ultimate split-end protection.

UniTemp sensor for beautifully styled hair with less heat

UniTemp sensor for beautifully styled hair with less heat

The UniTemp sensor prevents your hair from being exposed to unnecessary high heat by providing a more consistent styling temperature for improved performance: Get the same results with a 20°C lower heat setting**. Create the perfect style with healthy-looking ends that are full of life.

Keratin infusion for better care

Keratin infusion for better care

Keratin is the hair's essential ingredient which makes it strong, healthy and gorgeous looking. The ceramic is enriched with keratin to take even better care of your hair.

Technical specifications

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Reviews

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4.9

of 5

26

Reviews

100%

recommend this product

3
2
1

09/11/2021

Nederland

Nederland

Verified buyer

Fijne krultang!

Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.

Pros

Soepel handig en makkelijk in gebruik.

Cons

Geen

Yes, I recommend this product

This review was made for StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

Yes, I recommend this product

This review was made for StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

21/08/2018

Nederland

Nederland

Krullen en stijl haar, alles is mogelijk!

Ik heb altijd moeite gehad met het stijlen en krullen van mijn haar. Ik heb iets dikker haar waardoor ik vaak meer dan drie kwartier bezig was om mijn haar te stylen. Met deze stijltang had ik echt in ongeveer 20 minuten mijn haar gekruld of gestijld. De straightener is in 15 seconden warm, glijdt door mijn haar heen en ik hoef hem niet eens is op de warmste temperatuur te zetten voor mijn vrij dikke haar. Ik vind het echt een super stijltang en gebruik hem met veel liefde. Het enige minpuntje is dat de gebruiksaanwijzing heel lastig te lezen is doordat alles op een smalle pagina staat die je uit moet vouwen tot onderhand een meter.

Yes, I recommend this product

This review was made for StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener

Yes, I recommend this product

This review was made for StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener

13/01/2018

Nederland

Nederland

Makkelijk in gebruik

Het is een stijltang dat erg makkelijk in gebruik is. Het heeft een knop om de stijltang te vergrendelen, een aan- en uitknop en een knop om de temperatuur te kunnen reguleren. De temperatuur staat duidelijk in beeld en is makkelijk met de knoppen hoger of lager te zetten. Ik heb vrij pluizig haar. Normaal als ik mijn haar stijl, sprongen er nog heel veel haren eruit. Bij deze tang hoef ik de temperatuur niet eens op zijn heetst te zetten om het volledig stijl te krijgen. Het voelt heel erg zacht aan na het stijlen en glanst. Wat ik heel erg fijn vind is dat de stijltang binnen een paar seconden warm is. Ik pak de tang er daardoor sneller even bij om mijn haar te stijlen dan normaal gesproken.

Yes, I recommend this product

This review was made for StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener

Yes, I recommend this product

This review was made for StraightCare BHS677/00 Sublime Ends-straightener

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  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.
Disclaimers

  1. after simulating 2 years of straightening usage at 200°C of average European, split-free hair

  2. hair temperature and consumer test compared with HP8344